التحقيقات: انفجار أنبوبة بوتاجاز وراء حريق شقة في عين شمس

كشفت تحقيقات نيابة عين شمس ان انفجار انبوبة بوتاجاز وراء اندلاع حريق داخل شقة سكنية نشب بها حريق بالطابق العاشر بعقار سكني في منطقة عين شمس.

تلقت مباحث قسم شرطة عين شمس بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب حريق داخل شقة في الطابق العاشر بمنطقة عين شمس.

على الفور انتقلت الحماية المدنية إلى مكان البلاغ ودفعت بسيارات الإطفاء وسيارة إسعاف.

ونجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على النيران.

ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.