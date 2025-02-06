ريال بيتيس يربك حسابات برشلونة بسبب فيتور روكي

كشفت تقارير صحفية أن برشلونة، يخشى خطوة من ريال بيتيس، قد توجه ضربة لمخططات الفريق الكتالوني، في المرحلة المقبلة.

وقرر ريال بيتيس التعاقد مع المهاجم الكولومبي كوتشو هيرنانديز حتى عام 2030، في صفقة كلفت النادي الأندلسي 13 مليون يورو، بالإضافة إلى مليون يورو كمتغيرات، لصالح نادي كولومبوس كرو الأمريكي.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن قرار التعاقد مع كوتشو هيرنانديز وضع مستقبل البرازيلي فيتور روكي المعار من برشلونة إلى بيتيس محل شك، حيث يبدو أن النادي لن يفعل خيار الشراء المتفق عليه مع برشلونة، والذي يقدر بـ 25 مليون يورو مقابل 80% من حقوق اللاعب.

ويمتلك بيتيس خيار تمديد الإعارة لموسم إضافي مع إمكانية تفعيل بند الشراء في يونيو 2026 مقابل 27.5 مليون يورو.

ريال بيتيس يربك حسابات برشلونة

وعلق أنخيل هارو رئيس ريال بيتيس عن هذا الأمر قائلا: "ما زال الوقت مبكرًا للحسم. لدينا ثقة في فيتور، وسنرى كيف سينهي الموسم".

وأضاف: "لدينا خيار مفتوح إذا اتفق الطرفان على استمراره. كنا بحاجة إلى تعزيز هجومي عام، وليس بسبب لاعب معين. الآن لديه منافس إضافي في الفريق".

وكان فيتور روكي قد خرج من حسابات الألماني هانز فليك مدرب برشلونة، ما دفعه للخروج معارًا صوب ريال بيتيس.

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