محافظ كفرالشيخ: تأهيل العاملين بالمراكز التكنولوجية وفق معايير التميز الحكومي

تفقد الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، ورشة عمل جائزة التميز الحكومي للمراكز التكنولوجية، التي تُعقد تحت إشراف الإدارة العامة للمراكز التكنولوجية، وذلك بمشاركة موظفي المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والديوان العام، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ.

الهدف من الورشة

وتهدف الورشة إلى تطوير الأداء المؤسسي داخل المراكز التكنولوجية، وتعزيز قدرات العاملين وفقًا لمعايير جائزة التميز الحكومي، مع التركيز على رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم جهود التحول الرقمي، بما يحقق أعلى معدلات الكفاءة والشفافية في التعاملات الحكومية.

وأوضح اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، أن هذه الورشة تأتي في إطار الاستراتيجية الشاملة للمحافظة لتطوير منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية، حيث يتم تدريب العاملين على أفضل الممارسات الإدارية، وتحسين بيئة العمل، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات، مؤكدًا أن رفع كفاءة العنصر البشري هو أحد المحاور الأساسية لتحقيق التميز الحكومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أن التدريب المستمر وتنمية المهارات عنصران أساسيان في تحقيق التحول الرقمي داخل المؤسسات الحكومية، موجهًا بتعميم التجارب الناجحة في المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة، وتقديم الدعم الكامل للكوادر البشرية لضمان تحقيق أقصى استفادة من البرامج التدريبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.