استقبل المهندس يحيي زكريــا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران السابق الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران الجديد بحضور رؤساء الشركات التابعة لمصر للطيران.

الطيار أحمد عادل يلتقى رؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة لمصر للطيـــران



قدم المهندس يحيي زكريا التهنئة للطيارأحمد عادل لتوليه رئاسة الشركة الوطنية مصر للطيران، ومتمنيًا له مزيدًا من التوفيق والنجاح خلال المرحلة القادمة، كما وجه يحيي الشكر للسادة رؤساء الشركات التابعة لمصر للطيران على جهودهم المشرفة خلال فترة توليه رئاسة مصر للطيران.

ومن جانبه، أعرب الطياراحمد عادل عن شكره وامتنانه للمهندس يحيي زكريــا على حسن الاستقبال والذى يعكس المودة والأخوة بينهما.

كما أشاد بجهود المهندس يحيى زكريا خلال فترة توليه رئاسة الشركة مؤكدًا أنه سيعمل على استكمال المسيرة خلال تلك الفترة، متمنيًا له التوفيق والسداد فى حياته القادمة.

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