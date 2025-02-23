وزير الطيران يناقش تشغيل رحلات طيران مباشرة بين مصر والأرجنتين

استقبل الدكتور سامح الحفنى وزير الطيران المدني اليوم السفير هولجر مارتينسن السفير الأرجنتينى لدى جمهورية مصر العربية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال النقل الجوي، وكذلك مناقشة دراسة إمكانية تشغيل رحلات طيران مباشرة بين مصر والأرجنتين.

وفى بداية اللقاء، رحب وزير الطيران المدنى بالسفير الأرجنتيني، مشيدًا بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين البلدين،، مؤكدًا أن وزارة الطيران المدني تحرص على توسيع آفاق التعاون مع جميع دول العالم، قائلًا أن دولة الأرجنتين تعد من أهم الشركاء في قارة أمريكا الجنوبية.

كما أوضح الدكتور سامح الحفني بأهمية التنسيق بشأن تطوير حركة النقل الجوي بين مصر والأرجنتين والذي سيكون له بالغ الأثر في تنشيط الحركة الجوية والسياحية بين البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة المرجوة لصالح الشعبين.



ومن جانبه، أعرب السفير الأرجنتيني، عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكدًا تطلع بلاده لتعزيز علاقات التعاون والتنسيق الدائم مع الجانب المصري في شتى المجالات ويأتي من ضمنها مجال الطيران المدني، لما له من دور محوري وفعال في دعم العلاقات الاقتصادية والسياحية بين البلدين.

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