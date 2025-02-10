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رياضة

إنتر ميلان يقتنص فوزا صعبا من فيورنتينا 2-1 في الدوري الإيطالي

إنتر ميلان وفيورنتينا،
إنتر ميلان وفيورنتينا، فيتو

انتهت مباراة إنتر ميلان ضد فيورنتينا بنتيجة 2-1 للإنتر، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الإثنين، على ملعب جيوزيبي مياتزا، ضمن مواجهات الجولة الـ24 من الدوري الإيطالي.

سجل هدفي إنتر ميلان، مارين بونجراتشيتش لاعب فيورنتينا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 28 وماركو أرناوتوفيتش في الدقيقة 52، بينما أحرز رولاندو هدف فيورنتينا في الدقيقة 44 من ضربة جزاء.

وبهذه النتيجة، يحتل إنتر ميلان المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 54 نقطة بفارق نقطة واحدة عن المتصدر نابولي، فيما يقع فيورنتينا في المركز السادس برصيد 42 نقطة.

تشكيل إنتر ميلان ضد فيورنتينا

وبدأ النيراتزوري مباراة الليلة بتشكيل مكون من:

يان ‫سومير، بنجامين بافارد، أتشيربي، باستوني، دارميان، باريلا، تشالهانوجلو، ميخيتاريان، أوجوستو، لاوتارو مارتينيز، ماركوس تورام.‬

تشكيل فيورنتينا أمام إنتر ميلان

في المقابل، دخل فيورنتينا اللقاء بتشكيل كالآتي:

دي خيا، مورينو، بونجراتشيتش، رانييري، جوسينس، دودو، ماندراجورا، ريتشاردسون، باريسي، بيلتران، مويس كين.

 

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