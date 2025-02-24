قبيل شهر رمضان، نتائج الحملات التموينية المكثفة بكفر الشيخ

قال المحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين بمحافظة كفر الشيخ، إنه قد تم شن حملات رقابية مكثفة على الأسواق والمخابز والمحال التجارية، وذلك لضبط الأسعار، والتأكد من جودة السلع المعروضة، والتزام المنشآت بالإعلان عن الأسعار بشكل واضح، تحقيقًا للصالح العام، وذلك قبيل شهر رمضان الكريم، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية، وتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

مجهودات الحملة والتفاصيل الكاملة

وقد أسفرت الحملات عن تحرير العديد من المحاضر للمخابز المخالفة والتي جاءت كالأتي: 30 محضرًا لنقص الوزن، 3 محاضر لعدم النظافة، 8 محاضر لمخالفة المواصفات، 7 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، 7 محاضر لعدم إعطاء بون صرف، محضر واحد لتجميع الدقيق المدعم.

وأسفرت الحملة أيضا عن ضبط 130 طن أرز مخزنة بهدف الاحتكار، وتم تحرير محضر رقم 2934 لسنة 2025 جنح مركز كفر الشيخ، وكذلك ضبط 59 عبوة زبادي وعصائر منتهية الصلاحية داخل سيارة بيع مواد غذائية (محضر رقم 1858 لسنة 2025 جنح قسم دسوق)، وكذلك فقد تم تحرير محضر عدم إعلان عن الأسعار لمحل منظفات (محضر رقم 1859 لسنة 2025 جنح قسم دسوق).

كما ضبط 425 قطعة ألعاب نارية ومفرقعات في محل لعب أطفال (محضر رقم 1928 لسنة 2025 جنح قسم دسوق)، وتحرير 3 محاضر لعدم إعلان الأسعار لمحل بقالة ومخبزين سياحيين (محاضر أرقام 3796، 3797، 3798 لسنة 2025).

فيما تمكنت الحملة من ضبط لحوم مذبوحة خارج السلخانة بكمية 29 كجم في ثلاثة محلات جزارة، وتم تحرير محاضر (أرقام 707، 708، 1614 لسنة 2025 جنح قسم ومركز بيلا)، كما تمكنت أيضا من ضبط أكثر من 1090 عبوة مستلزمات طبية وغذائية وأعشاب مجهولة المصدر داخل مركز طبي غير مرخص (محضر رقم 3326 لسنة 2025)، وكذلك فقد تم تحرير 4 محاضر لعدم إعلان الأسعار لمحلات بيع الأحذية والملابس والبقالة (محاضر أرقام 2126، 2127، 2128، 2130 لسنة 2025).

كما ضبط 5 عبوات زيت زيتون منتهية الصلاحية في محل بقالة (محضر رقم 2129 لسنة 2025).

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