ضبط عامل بالفيوم لإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية وبحوزته 3.5 مليون قطعة ألعاب نارية
ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على عامل بالفيوم لإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية وبحوزته 3.5 مليون قطعة ألعاب نارية بقصد الاتجار.
تصنيع الألعاب النارية فى الفيوم
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم قيام (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة أبشواى) بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها بدائرة المركز.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بالورشة وأمكن ضبطه وبحوزته (3,5 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام مجموعة من أدوات وخامات التصنيع).
وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والاتجار بها والتربح منها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.
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