ضبط 177 متهمًّا بحوزتهم 126 سلاحًا ناريًّا و38 كيلو حشيش في قنا
شنت الأجهزة الأمنية بقنا ، عدة حملات استهدفت حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بدائرة مركز شرطة أبو تشت خلال الآونة الأخيرة.
ضبط 177 متهما بحوزتهم 126 سلاح نارى و38 كيلو حشيش
وأسفرت جهودها عن ضبط 167 قضية ضُبط خلالهم 177 متهم وبحوزتهم مضبوطات متنوعة أبرزها (قرابة 38 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 31 بندقية آلية - 47 بندقية خرطوش- 2 طبنجة – 46 فرد محلي).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.
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