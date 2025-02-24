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حوادث

تحرير 1109 مخالفة ملصق إلكتروني ورفع 41 سيارة ودراجة نارية متروكة

حملة مرورية
حملة مرورية

حرر رجال الإدارة العامة للمرور 1109 مخالفات عدم تركيب الملصق الإلكتروني.

يشار إلى أن الملصق الإلكتروني يسهم في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص حيث يساعد على تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية، بما يرسخ مبدأ سيادة القانون.

مخالفات الملصق الالكترونى 

ويساعد هذا الملصق في التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المناطق الحرة، فضلا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني بما يضمن سرعة ضبطها.

 

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كما يتيح الملصق الإلكتروني إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية، وإخطار غرف عمليات إدارات المرور بها، لتتمكن من إرشاد مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة وذلك من خلال ربط الملصق الإلكتروني مع مركز معلومات المرور إلكترونيا.

وفي السياق ذاته، تولت الأجهزة المعنية رفع 41  سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، فضلا عن تحرير 451 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم إرتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة.

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الملصق الالكترونى مخالفة عدم تركيب الملصق تركيب الملصق الالكتروني

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