تفريغ كاميرات المراقبة في محيط حادث دهس سيدة بكرداسة

كلفت نيابة الجيزة بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط حادث مصرع ربة منزل لقيت صرعها إثر اصطدام سيارة ملاكي بها أثناء عبورها نهر الطريق بدائرة مركز شرطة كرداسة.

وقوع حادث تصادم ووجود حالة وفاة

تلقى المقدم محمد السعودي رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بوقوع حادث تصادم ووجود حالة وفاة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور سيدة تبلغ من العمر 40 عامًا نهر الطريق، صدمتها سيارة ملاكي تسير بسرعة عالية، ما أسفر عن وفاتها في الحال متأثرة بإصابتها البالغة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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