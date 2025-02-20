قتلوا صديقهم وحرقوا الجثة، تحقيقات مكثفة في جريمة "غدر الصحاب" بكرداسة

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة تحقيقاتها في قتل سائق توك توك وحرق جثته في قطعة أرض زراعية بمدينة كرداسة.

قرارات النيابة في الجريمة

كلفت النيابة العامة بالجيزة الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على الجثة، لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة بفحص الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

وأمرت النيابة العامة باستدعاء أسرة المجني عليه، وكلفت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

التحقيقات تكشف مرتكبي الجريمة

وكشفت التحقيقات خلال مراجعة خط سير المجني عليه وفحص كاميرات المراقبة في التوصل للمتهمين، وتبين أنهم 3 اصدقاء للمجني عليه طمعوا في التوك توك فقرروا التخلص منه، فاستدرجوه لقطعة أرض زراعية، وانهالوا عليه ضربا بعدما قيدوه بالحبال وفور مفارقته الحياة قرروا حرق الجثة لإخفاء معالمها وعدم كشف أمرهم.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا بالعثور على جثة متفحمة وسط قطعة أرض زراعية في مدينة كرداسة، فور إخطار اللواء سامح الحميلي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة فحص البلاغ وبيان ملابساته.

وجه اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث بتشكيل فريق بحث لتحديد هوية المجني عليه والجناة والدافع وراء ارتكاب الجريمة، ونجحت التحريات بقيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في التوصل لهوية المجني عليه حيث تبين أنه سائق توك توك متغيب واختفت مركبته بعد اختفائه.

ونجحت قوة أمنية ترأسها المقدم محمد سعودي رئيس مباحث كرداسة، في القبض عليهم وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الجريمة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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