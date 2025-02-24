والدي شاب حاول حرق منزلهما أمام النيابة: الإدمان السبب

أستمعت نيابة السلام لاقوال والدي شاب حاول إشعال أنبوبة البوتاجاز داخل المنزل بسبب رفضهما إعطاءه مبالغ مالية لشراء المواد المخدرة بمدينة السلام.

وقال والدي الشاب، إن نجلهم مدمن مخدر الشابو والحشيش ولا يقدران عليه، حيث قام بسرقة قطع من أثاث المنزل لشراء المواد المخدرة.

وأشار والدي الشاب إلى أن نجلهم لا يعمل وكان يتشاجر معهما يوميا للحصول على أموال لشراء مواد مخدرة مطالبين بإيداعه مصحة لعلاج الادمان.

وكان قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من الأهالى يفيد قيام شاب بمحاولة إشعال أنبوبة البوتاجاز داخل منزل والديه بسبب رفضهما إعطائه مبالغ مالية لشراء المواد المخدرة بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

واستمع رجال المباحث لأقوال والدي الشاب وشهود العيان والجيران، وتبين محاولة الشباب إشعال أنبوبة البوتاجاز داخل منزل والديه بسبب رفضهم إعطاءه مبالغ مالية لشراء المواد المخدرة.

وتمكن رجال المباحث من ضبط الشاب واقتياده إلى ديوان القسم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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