الأحد 23 فبراير 2025
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حوادث

استدعاء والدي شاب حاول إشعال أسطوانة بوتاجاز داخل المنزل في السلام

أمرت نيابة السلام باستدعاء والدي شاب حاول إشعال أنبوبة البوتاجاز داخل المنزل بسبب رفضهما إعطاءه مبالغ مالية لشراء المواد المخدرة بمدينة السلام لسماع أقوالهما، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة بسرعة التحريات حول الواقعة.

تلقي قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالى يفيد قيام شاب بمحاولة إشعال أنبوبة البوتاجاز داخل منزل والديه بسبب رفضهما إعطائه مبالغ مالية لشراء المواد المخدرة بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

واستمع رجال المباحث لأقوال والدي الشاب وشهود العيان والجيران، وتبين محاولة الشباب إشعال أنبوبة البوتاجاز داخل منزل والديه بسبب رفضهم إعطاءه مبالغ مالية لشراء المواد المخدرة.

 

وتمكن رجال المباحث من ضبط الشاب واقتياده إلى ديوان القسم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة السلام قسم شرطة السلام ثان النيابة العامة

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