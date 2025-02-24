ختام العروض المسرحية ضمن التصفيات التمهيدية لمهرجان «إبداع» بكفر الشيخ

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، التصفيات التمهيدية لمهرجان "إبداع" مراكز الشباب الموسم الخامس في مجالات المراسل الإذاعى والتليفزيونى والتعليق الرياضي، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

والمهرجان يقام ضمن خطة برامج الإدارة المركزية لتنمية الشباب والإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية بالوزارة، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء علاء عبد المعطى، محافظ كفرالشيخ.

وكيل شباب كفر الشيخ يكشف تفاصيل المهرجان

وأشار الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى أن المهرجان يشمل ثلاث عشرة مجال متنوع" كالشعر، والدوري الثقافي المعلوماتي، والإنشاد الدينى والترانيم، والعروض المسرحية، والفنون الشعبية، والموسيقي والكورال، وفردي وجماعي، والأفلام القصيرة، والألعاب الالكترونية،و التعليق الرياضى،و المراسل الإذاعي والتلفزيوني،و الرواية،و القصة القصيرة،و الموال الشعبي

،و الفنون التشكيلية ".

ويعد المهرجان أضخم الفعاليات التي تستهدف تنمية مواهب الشباب في مجالات متنوعة في إطار إهتمام الدولة المصرية ومؤسساتها لإكتشاف المواهب الشبابية.

وتولى التحكيم في التصفيات التمهيدية فى العروض المسرحية أساتذة متخصصين وهم: الدكتور حسن فرو، حسن عباس، أيمن الدسوقي، وذلك بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذية صبحى عبدالعزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، وتنفيذ فريق عمل الإدارة العامة للشباب.

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