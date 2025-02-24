الإثنين 24 فبراير 2025
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حوادث

إجراء تحليل مخدرات للسائق، التحقيق في مصرع سيدتين دهسا بسيارة بالوراق

التحقيقات
التحقيقات

باشرت نيابة الجيزة التحقيق في مصرع سيدتين صدمتهما سيارة علي الطريق بمنطقة الوراق، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث.

 وكلفت النيابة الطبيب الشرعي بإعداد تقرير وافي عن سبب الوفاة، والتصريح بدفن الجثث عقب ذلك، كما أمرت بالتحفظ علي السائق المتسبب فى الحادث، وإجراء تحليل مخدرات له.

مصرع سيدتان في الوراق

 

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من طوارئ الصحة باصطدام سيارة بأشخاص فى الوراق، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور إلى المكان.

 

وتبين مصرع سيدتان جرى نقلهما إلى مشرحة المستشفى، وتحفظت القوات على السائق والسيارة المتسببة في الحادث، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

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غرفة عمليات النجدة طوارئ الصحة عمليات النجدة منطقة الوراق نيابة الجيزة

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