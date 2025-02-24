إجراء تحليل مخدرات للسائق، التحقيق في مصرع سيدتين دهسا بسيارة بالوراق

باشرت نيابة الجيزة التحقيق في مصرع سيدتين صدمتهما سيارة علي الطريق بمنطقة الوراق، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث.

وكلفت النيابة الطبيب الشرعي بإعداد تقرير وافي عن سبب الوفاة، والتصريح بدفن الجثث عقب ذلك، كما أمرت بالتحفظ علي السائق المتسبب فى الحادث، وإجراء تحليل مخدرات له.

مصرع سيدتان في الوراق

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من طوارئ الصحة باصطدام سيارة بأشخاص فى الوراق، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور إلى المكان.

وتبين مصرع سيدتان جرى نقلهما إلى مشرحة المستشفى، وتحفظت القوات على السائق والسيارة المتسببة في الحادث، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.