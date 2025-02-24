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حوادث

ماس كهربائي وراء تفحم محتويات شقة سكنية بالوراق

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

كشفت المعاينة الأولية لحريق اندلع داخل شقة سكنية في أحد العقارات بمنطقة الوراق أن ماسا كهربائيا من أحد الوصلات وراء نشوب الحريق.



وأضافت المعاينة، أن الحريق أسفر عن تفحم بعض محتويات الشقة، دون وقوع أي إصابات.


ونجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة فى إخماد حريق نشب داخل  شقة سكنية بمنطقة الوراق دون وقوع أي إصابات.


حريق شقة الوراق

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل داخل شقة سكنية بمنطقة الوراق وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.


وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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