إحالة أوراق عاطلين لاتهامهما بقتل صديقهما في روض الفرج للمفتي

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بإحالة أوراق عاطلان لاتهامهما بقتل صديقهما داخل مسكنه بغرض سرقته في روض الفرج الي مفتي الجمهورية لإبداء الراي الشرعي في اعدامهما.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمان أ. م، وج. س بدائرة قسم شرطة روض الفرج، قتلا المجني عليه ا. ع عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم المصمم على قتله وأعدا لهذا الغرض سلاحا أبيض سكين، وحزام جلدي، ولاصق بلاستيكي.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين نفذا مخططهما ودخلا إلى مسكن المجني عليه تحايلا تحت ستار صداقة بينهم، وما أن ظفرا به حتى أحكم المتهم الأول تقييد معصميه، ثم باغته بسكين في معصم يده، بينما كمم المتهم الثاني فمه وكتم أنفاسه بقطعة قماشية قاطعين سبل الحياة عنه وقتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته، قاصدين من ذلك سرقة منقولات من داخل الشقة كونه يقيم بمفرده.

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