شكوك حول عودة هالاند في مباراة مانشستر سيتي أمام توتنهام

أثار بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الشكوك حول موقف إيرلينج هالاند، مهاجم الفريق من العودة أمام توتنهام الأربعاء المقبل بعد غيابه عن الخسارة أمام ليفربول، مساء أمس الأحد.

وأحرز هالاند 27 هدفا لمانشستر سيتي هذا الموسم، وتأثر الفريق بغيابه عن مباراتي ريال مدريد، وليفربول.

وفشل المهاجم النرويجي في استعادة لياقته البدنية لمواجهة ليفربول في ملعب الاتحاد، بعد تعرضه لإصابة في الركبة في الفوز على نيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز، الأسبوع الماضي.

ولم يشعر هالاند، 24 عاما، بالراحة التامة رغم أن الفحوصات الطبية لم تظهر معاناته من أي مشكلة كبيرة، علما بأن المهاجم النرويجي غاب عن خسارة فريقه أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، الأربعاء الماضي.

موقف إيرلينج هالاند



وقال جوارديولا بعد الخسارة بهدفين دون رد أمام ليفربول: إن موقف إيرلينج هالاند غير واضح.

وأضاف المدرب الإسباني: "لا أعرف، أتمنى أن أعرف، لكن لا أعرف بالفعل".

وواصل "إنه لا يعاني من إصابة، والفحوصات تؤكد أنه بحالة جيدة، لكنه لا يشعر أنه بخير".

وتابع مدرب مانشستر سيتي: "أشعر أن عودته باتت قريبة لأنه شارك في التدريبات يوم الإثنين، لكن نحترم قراره بأنه لم يعد جاهزا بعد".

وواصل جوارديولا "أتمنى أن يعود لصفوف الفريق أمام توتنهام".

وفشل السيتي في التأهل لدور ال16 لأول مرة منذ عام 2013، بينما بقى في المركز الرابع بجدول الدوري الإنجليزي لكرة القدم بعد خسارته أمام ليفربول.

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