الدوري الإنجليزي، محمد صلاح رجل مباراة ليفربول أمام مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي، توج النجم المصري محمد صلاح، بجائزة أفضل لاعب في مباراة ليفربول أمام مانشستر سيتي، التي جمعت الفريقين اليوم الأحد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتازـ والتي حسمها الريدز لصالحه بثنائية نظيفة.

ونجح محمد صلاح في إحراز هدف فريقه الأول، قبل أن ينجح في صناعة الهدف الثاني لزميله دومينيك سوبوسلاي.

محمد صلاح رجل مباراة فريقه أمام مانشستر سيتي، فيتو

ليفربول يعزز موقعه في الصدارة

عزز ليفربول تصدره جدول ترتيب الدوري الانجليزي بعد فوزه اليوم الأحد أمام مانشستر سيتي 2-0 في قمة الجولة الـ 26.

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مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

فاز فريق ليفربول على نظيره مانشستر سيتي، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين، على أرضية ملعب "الاتحاد" في قمة منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

وسجل محمد صلاح الهدف الأول لـ ليفربول في شباك مانشستر سيتي في الدقيقة 14، فيما جاء الهدف الثاني عن طريق دومينيك سوبوسلاي من صناعة محمد صلاح.

وسجل عمر مرموش هدفا لصالح مانشستر سيتي ولكنه ألغي بداعي التسلل.

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