أعلنت إدارة ميناء العريش البحري بمحافظة شمال سيناء اليوم الإثنين إعادة فتح ميناء العريش أمام حركة دخول وخروج السفن بعد تحسن الأحوال الجوية.



إعادة فتح ميناء العريش البحري بعد تحسن الأحوال الجوية

وأعلن مصدر مسؤل بميناء العريش البحري أنه تم إعادة فتح ميناء العريش البحري أمام حركة دخول وخروج السفن ومراكب الصيد بعد تحسن الأحوال الجوية وهدوء البحر المتوسط وهدوء الرياح.





وشهدت محافظة شمال سيناء سقوط أمطار متفاوتة الشدة ما بين خفيفة إلى متوسطة في مختلف مناطق ومدن المحافظة يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة ملحوظ.

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