بايرن ميونخ يغرد وحيدًا، ترتيب الدوري الألماني بعد الجولة الـ23

ترتيب الدوري الألماني، واصل بايرن ميونخ تصدر جدول الدوري الألماني 2025 بعد مرور الجولة الـ 23 بفارق 8 نقاط عن باير ليفركوزن حامل لقب البوندسليجا بالموسم الماضي.

ترتيب الدوري الألماني

1 بايرن ميونخ 58 نقطة

2 باير ليفركوزن 50 نقطة

3 آينتراخت فرانكفورت 42 نقطة

4 فرايبورج 39 نقطة

5 ماينز 38 نقطة

6 لايبزيج 38 نقطة

7 شتوتجارت 36 نقطة

8 فولفسبورج 34 نقطة

9 بوروسيا مونشنغلادباخ 34 نقطة

10 بوروسيا دورتموند 32 نقطة

11 أوجسبورج 31 نقطة

12 فيردر بريمن 30 نقطة

13 يونيون برلين 24 نقطة

14 هوفنهايم 22 نقطة

15 سانت باولي 21 نقطة

16 هايدنهايم 15 نقطة

17 بوخوم 15 نقطة

18 هولشتاين كيل 13 نقطة



جدول ترتيب الدوري الألماني

واكتسح فريق بايرن ميونخ نظيره آينتراخت فرانكفورت برباعية نظيفة على ملعب أليانز أرينا ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الألماني 2025.

أحرز رباعية بايرن ميونخ ميكايل أوليس وهيروكي إيتو وجمال موسيالا وسيرجي جانبري في الدقيقة 46 و60 و82 و91.

ويحتل بايرن ميونخ صدارة الدوري الألماني برصيد 58 نقطة ويحتل فرانكفورت الترتيب الثالث برصيد 42 نقطة.

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