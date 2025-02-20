روما يفوز على بورتو 3-2 في الدوري الأوروبي

فاز فريق روما على نظيره بورتو بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة، التي أقيمت مساء اليوم الخميس ضمن منافسات إياب الملحق الفاصل المؤهل لدور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي.

وتقدم لبورتو اللاعب سامو أوموروديون في الدقيقة 27، ثم تعادل ديبالا لـ روما في الدقيقة 35، قبل أن يعود مرة أخرى ويحرز التقدم في الدقيقة 39، وأضاف الهدف الثالث اللاعب نيكولو بيسيلي في الدقيقة 83.

وجاء هدف بورتو الثاني عن طريق دفين رينش لاعب رومال بالخطأ في مرماه بالدقيقة 6+90.

تشكيل روما أمام بورتو في الدوري الأوروبي

تشكيل بورتو أمام روما في الدوري الأوروبي

وكانت مباراة الذهاب بين روما وبورتو في البرتغال قد انتهت بالتعادل 1/1.

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