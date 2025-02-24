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ثقافة وفنون

آريانا جراندي تدعم هنتر شيفر ضد ترامب

آريانا جراندي وهنتر
آريانا جراندي وهنتر شيفر، فيتو

أعلنت النجمة الأمريكية الشهيرة، أريانا جراندي، دعمها، للممثلة المتحولة جنسيا هنتر شيفر، ضد سياسة الرئيس ترامب، فيما يخص بمجتمع الميم.

ودعمت آريانا جراندي، هنتر شيفر، عبر حسابتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أعادت فيها  نشر رسالة هانتر شافر، التي سردت فيها مشكلتها بعد تصنيفها كذكر في جواز سفرها.

الممثلة هنتر شيفر تصنف كذكر بسبب ترامب

عبرت الممثلة هنتر شيفر، عن غضبها، بعد تجديد جواز سفرها، حيث اكتشفت أن جواز سفرها أصبح يصنفها كذكر بسبب أمر تنفيذي من الرئيس دونالد ترامب، ضد المتحولين الجنسين.

 

ونشرت هنتر شيفر مقطع فيديو، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تتحدث فيه عن ما حدث معها قائلا: "أنا لا أنشر هذا المنشور لإثارة الخوف، أو لخلق الدراما، أو تلقي العزاء، لست بحاجة إلى ذلك.. لكنني أعتقد أنه من الجدير نشره للإشارة إلى حقيقة الموقف وما يحدث، لقد صدمت، لم أكن أعتقد أن هذا سيحدث بالفعل.. أريد أن أعترف بامتيازي، ليس فقط بصفتي امرأة متحولة جنسيًا مشهورة بيضاء، لا يهم مدى ثرائك أو بياضك أو جمالك، فأنت لا تزال مُستبعدًا.. لا يهمني أن جواز سفري يحمل علامة "M"، فهذا لا يغير أي شيء عن هويتي أو كوني متحولة، لكنه يجعل الحياة أكثر صعوبة بعض الشيء.. ربما سأضطر للكشف عن نفسي لدوريات الحدود أثناء السفر. وأفكر في النساء المتحولات والأشخاص المتحولين الآخرين الذين قد يتأثرون بذلك".

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الممثلة هنتر شيفر

هنتر شيفر، عارضة أزياء شهيرة، وعابرة جنسيا، دخلت لعام التمثيل، منذ عدة سنوات، واكتسبت شهرة واسعة، بسبب دورها في مسلسل HBO، الناجح مسلسل Euphoria.

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