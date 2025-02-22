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ثقافة وفنون

الممثلة هنتر شيفر تصنف كذكر بسبب ترامب (فيديو)

ترامب وهنتر شيفر،
ترامب وهنتر شيفر، فيتو

عبرت الممثلة هنتر شيفر، عن غضبها، بعد تجديد جواز سفرها، حيث اكتشفت أن جواز سفرها أصبح يصنفها كذكر بسبب أمر تنفيذي من الرئيس دونالد ترامب، ضد المتحولين الجنسين.

الممثلة هنتر شيفر تصنف كذكر بسبب ترامب

ونشرت هنتر شيفر مقطع فيديو، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تتحدث فيه عن ما حدث معها قائلا: "أنا لا أنشر هذا المنشور لإثارة الخوف، أو لخلق الدراما، أو تلقي العزاء، لست بحاجة إلى ذلك.. لكنني أعتقد أنه من الجدير نشره للإشارة إلى حقيقة الموقف وما يحدث، لقد صدمت،لم أكن أعتقد أن هذا سيحدث بالفعل.. أريد أن أعترف بامتيازي، ليس فقط بصفتي امرأة متحولة جنسيًا مشهورة بيضاء، لا يهم مدى ثرائك أو بياضك أو جمالك، فأنت لا تزال مُستبعدًا.. لا يهمني أن جواز سفري يحمل علامة "M"، فهذا لا يغير أي شيء عن هويتي أو كوني متحولة، لكنه يجعل الحياة أكثر صعوبة بعض الشيء.. ربما سأضطر للكشف عن نفسي لدوريات الحدود أثناء السفر. وأفكر في النساء المتحولات والأشخاص المتحولين الآخرين الذين قد يتأثرون بذلك".

 

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الممثلة هنتر شيفر

هنتر شيفر، عارضة أزياء شهيرة، وعابرة جنسيا، دخلت لعام التمثيل، منذ عدة سنوات، واكتسبت شهرة واسعة، بسبب دورها في مسلسل HBO، الناجح مسلسل Euphoria.

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هنتر شيفر هنتر شيفر وترامب الممثلة هنتر شيفر هنتر شيفر ذكر ترامب

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