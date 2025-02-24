محام وخبير مالي، من هو مستشار ألمانيا المقبل؟

من المتوقع أن يصبح زعيم المحافظين الألمان فريدريش ميرتس، المستشار المقبل للبلاد إذا نجح في تشكيل حكومة ائتلافية في الأسابيع المقبلة، بعد تقدم المحافظين في الانتخابات الفدرالية التي جرت أمس الأحد.

وميرتس الذي تعثر مساره السياسي بشكل متكرر إثر سيطرة المستشارة أنجيلا ميركل سياسيا وشعبيا على المحافظين في البلاد لمدة 16 عاما، قاد حزبه إلى العودة للسلطة بعد غياب دام 3 سنوات.

ولم يعد ميرتس إلى السياسة إلا في الولاية الأخيرة لميركل في حكم ألمانيا، وحاول تسلق سلم قيادة الاتحاد المسيحي.

وسيصبح ميرتس، البالغ من العمر 69 عاما، المستشار الأكبر سنا منذ المستشار الأسبق كونراد أديناور، الذي تولى المسؤولية عام 1949 بصفته أول مستشار في سن الثالثة والسبعين من 1949 حتى عام 1963.

وبدأت مسيرة ميرتس السياسية عام 1989 كعضو في البرلمان الأوروبي، قبل أن يصبح عام 1994 عضوا في "البوندستاغ" البرلمان الألماني، ليصنع لنفسه اسما كسياسي وخبير مالي ليبرالي، حينما كان هيلموت كول مستشارا فيدراليا وزعيما للاتحاد الديمقراطي المسيحي.

وعمل ميرتس محاميا في شركات محاماة كبيرة، وأصبح رجلا ثريا، ومن عام 2016 إلى عام 2020 كان رئيسا لمجلس الإشراف على فرع ألمانيا لأكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، "بلاك روك".

وبعد خسارة "الاتحاد المسيحي" الانتخابات الماضية في 2021، تسلق ميرتس بنفسه سلم القيادة، وفاز بالانتخابات الداخلية لقيادة الحزب بنسبة 62%، بعد أن فشل في محاولتين سابقتين.

ومنذ لحظة توليه رئاسة "الاتحاد المسيحي" بشكل رسمي مطلع 2022، صعد الحزب إلى صدارة استطلاعات الرأي، ولم يغادر القمة أبدا طوال 3 سنوات، حتى الفوز بانتخابات الأحد.

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