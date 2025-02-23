الأحد 23 فبراير 2025
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رئيس ألمانيا يدلى بصوته فى الانتخابات التشريعية

رئيس المانيا،فيتو
رئيس المانيا،فيتو

أدلى الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير بصوته في الانتخابات التشريعية الألمانية اليوم  الأحد، بعد ساعة من فتح مراكز الاقتراع أبوابها.

رئيس ألمانيا يدلى بصوته فى الانتخابات التشريعية

وأعرب الرئيس الألماني عن شكره للعاملين في مركز الاقتراع بحي زيليندورف في العاصمة برلين حيث أدلى بصوته، داعيًا الناخبين إلى الاستفادة من حقهم في التصويت والمساعدة في تقرير مستقبل ألمانيا، حسبما ذكر موقع  دويتشه فيله  الألماني.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها اليوم في كل أنحاء ألمانيا للتصويت في الانتخابات التشريعية الألمانية، ومن المقرر إغلاق مراكز الاقتراع في الساعة السادسة مساءً حسب التوقيت المحلي لبرلين.

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