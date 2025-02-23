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رياضة

أسامه نبيه بعد تجربة لافيينا: البقاء للاعبين المقاتلين خلال الفترة المقبلة

منتخب الشباب مواليد
منتخب الشباب مواليد 2005، فيتو

أشاد أسامه نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005 بالتجربة الودية التي خاضها فريقه أمام فريق لافيينا اليوم الأحد.

وأكد أسامه نبيه في تصريحات بعد المباراة: أن التجربة جاءت مثمرة وشهدت ظهور عدد كبير من العناصر المتميزة، ووضح ارتفاع معدل الانسجام فى صفوف منتخب الشباب 

البقاء للاعب الأكفأ والأكثر قتالا

وشدد نبيه على أن البقاء في المرحلة القادمة بمنتخب الشباب للأكفأ والأكثر قتالا واقناعا من حيث الإمكانيات الفنية والمهارية والخططية لأن المعترك الافريقي يحتاج لكتيبة من المحاربين الأبطال. 

أسامة نبيه وجهازه المعاون بمنتخب الشباب، فيتو
أسامة نبيه وجهازه المعاون بمنتخب الشباب، فيتو

وأكد أسامه نبيه أنه حريص كل الحرص خلال عملية بناء هذا الجيل من اللاعبين، على التفتيش عن اللاعب المقاتل، مؤكدا أنه يثق تماما في قدرات لاعبيه وامكاناتهم العالية وأنه متفائل بهم الى اقصي درجة فى بطولة أمم إفريقيا للشباب بكوت ديفوار.

منتخب الشباب يفوز على لافيينا برباعية

فاز منتخب مصر للشباب مواليد 2005 على الفريق الأول بنادي لافيينا بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين اليوم الأحد على ملعب الدفاع الجوي.

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أسامة نبيه منتخب الشباب منتخب الشباب مواليد 2005 فريق لافيينا بطولة أمم إفريقيا للشباب بكوت ديفوار

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