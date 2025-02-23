ساويرس: يجب طرح المطارات للقطاع الخاص وهذا طلبي بشأن تطوير وسط البلد

قال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة أوراسكوم للاستثمار القابضة إن مشروع تطوير منطقة الأهرامات هدفه تحسين تجربة السائح، وأنه تم إنشاء مركز للزوار ومطاعم، مشيرا إلى أن هناك مشكلات يجب حلها مثل أصحاب الجمال المتجولين بالمنطقة وتعاملهم مع السائحين.

افتتاح مشروع الصوت والضوء

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة “أون”: نسعى لافتتاح مشروع الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات قبل نهاية العام، مضيفا عندنا كنز والقطاع الخاص أشطر من الحكومة في المشاريع، وينغي الإسراع في طرح المطارات لإدارة القطاع الخاص وبالذات مطار القاهرة لأنه المشكلة الأكبر.

خطة نجيب ساويرس في منطقة الأهرامات

وأكد: خططت لإقامة فنادق بقية 150 مليون دولار بمنطقة الأهرامات لكن الدولة أوقفت إصدار التصاريح لعمل المخطط الشامل للمنطقة.



منطقة وسط البلد

وأوضح “ساويرس": لا أمانع من دخول شركات عربية مثل الشركات الإماراتية لتطوير منطقة وسط البلد مع وجود شركة محلية لتحقيق المنافسة، مؤكدا أنه لا توجد دولة في العالم تمتلك نفس مقومات مصر السياحية.

وأكد: لا أستطيع أن أعيش خارج مصر، واكتشفت أن هناك بلدين يمكننا العيش فيهما لبنان واليونان ولكنهما لا يضاهيان مصر.

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