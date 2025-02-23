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أخبار مصر

جامعة عين شمس تهدي العمال ٦٠٠٠ كرتونة مستلزمات رمضان

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو

تستعد  جامعة عين شمس صباح غدا الاثنين لتوزيع ٦٠٠٠ كرتونة مستلزمات رمضان على المستحقين، وذلك في إطار الجهود المشتركة لدعم غير القادرين من عمال الجامعة استعدادا لقدوم شهر رمضان المبارك،  تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس. 

جامعة عين شمس تهدي عمال الجامعة ٦٠٠٠ كرتونة مستلزمات رمضان بالمجان

ويأتي ذلك في إطار التعاون بين صندوق تحيا مصر وجامعة عين شمس ممثلة في قطاعي رئيس الجامعة والتعليم والطلاب. 

يأتي ذلك بتنسيق كل من محمد الجمال رئيس الإدارة المركزية لقطاع رئيس الجامعة، إبراهيم سعيد حمزة امين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب وذلك من خلال متطوعين من أسرة طلاب من أجل مصر بالجامعة إيمانا منهم بأهمية العمل التطوعي ومشاركة منهم في هذا الحدث الخيري.

تأتي هذه الفعالية في إطار التعاون المثمر بين قطاعي رئيس الجامعة والتعليم والطلاب بجامعة عين شمس وصندوق تحيا مصر واستكمالا لمبادرة دكان الفرحة والتي تستكمل هذا العام عامها الرابع على التوالي


يذكر أن التعاون المثمر بين صندوق تحيا مصر وقطاع رئيس الجامعة  وقطاع والطلاب بجامعة عين شمس يمتد لسنوات حيث شاركوا الصندوق في فعاليات دكان الفرحه لمدة أربعة اعوام ومن المتوقع أن تتم فعالياته للمرة الخامسة هذا العام وهو اكبر معرض خيري مجاني علي مستوي الجامعات المصرية هذا بالاضافه إلى مائدة الرحمن التي تتم هذا العام عامها الثالث على التوالي بالحديقة الرئيسية بدار ضيافة جامعة عين شمس وتبدأ في الثاني من شهر رمضان المبارك وتستهدف هذا العام افطار ٣٠٠ صائم يوميا  

 

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