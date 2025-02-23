نجيب ساويرس يكشف مصير الدولار الفترة المقبلة في حال عدم تخفيض سعر الفائدة

كشف رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة أوراسكوم للاستثمار القابضة، عن مصير الدولار الفترة المقبلة في ظل أسعار الفائدة المرتفعة بالبنوك.

مصير الدولار في ظل أسعار الفائدة المرتفعة

وأكد ساويرس، خلال استضافته في صالون "إحسان عبدالقدوس الثقافي"، بنادي الجزيرة الرياضي، أنه من المهم زيادة الموارد الدولارية خلال الفترة المقبلة، مضيفا أنه في حالة عدم تخفيض الفائدة، سوف يواصل الدولار ارتفاعه مقابل الجنيه، ما يتسبب في مشكلة كبيرة للاقتصاد المصرى.

وطالب بضرورة وجود صفقات واستثمارات مثل رأس الحكمة خلال الفترة المقبلة فى مصر، مشيرا إلى أنه من المهم توفير سيولة سريعة لتساعد الحكومة والشركات على تمويل مشاريعها وسد احتياجاتها المالية بهدف تحسين احتياطي النقد الأجنبي، لأنه عند تدفقها ترفع من رصيد الدولة من العملات الأجنبية، ما يدفع الى استقرار سعر الصرف.

صالون "إحسان عبدالقدوس الثقافي"

جاء ذلك خلال استضافة أسرة صالون "إحسان عبدالقدوس الثقافي"، في بداية الموسم الرابع المهندس نجيب ساويرس في حوار مفتوح، حول أرائه في شتى المواضيع السياسية والاجتماعية والثقافية، وتناقشه فيها الروائية والكاتبة الصحفية الدكتورة رشا سمير، في حضور أسرة الكاتب الراحل الصحفي محمد عبد القدوس، والمهندس أحمد عبد القدوس، بصالون المبنى الاجتماعي بنادي الجزيرة الرياضي.

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