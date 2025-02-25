مفاجأة في أسعار المنتجات السودانية بمهرجان التمور.. بخور العود والصندل بـ 50 جنيها والدلكة السودانية بـ 300 جنيه.. وهذه هي أبرز فوائدهم (فيديو وصور)

انطلق "مهرجان القاهرة الدولي الخامس للتمور" في حديقة الحرية بالزمالك، من 20 فبراير ويستمر حتى 25 فبراير، ويشارك في المهرجان أكثر من 90 عارضًا وشركة من مصر ودول عربية مثل ليبيا والسعودية والجزائر والأردن، حيث يقدمون مجموعة متنوعة من المنتجات والحرف اليدوية. من بين المنتجات الأكثر شهرة المعروضة هي "المكسرات"، التي يزداد الطلب عليها بشكل كبير خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، ومن بين المنتجات المعروضة، هي المنتجات السودانية وتتنوع بين "التوابل، والزيوت والادوات التجميلية"، المنتجات السودانية تشتهر بالتنوع والجودة، وتشمل مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية والصناعية والزراعية.

رصدت عدسة "فيتو" العديد من المنتجات السودانية المعروضة في مهرجان التمور بنسخته الخامسة.

وأفادت السودانية "مها عز الدين" بأنها تقدم جميع المنتجات السودانية بمختلف أنواعها، ومنها:

- العطور

- المواد الغذائية، بما في ذلك:

- "مشروبات رمضان"، حيث أكدت أن هذه المنتجات طبيعية 100%. ومن بين هذه المشروبات، "الحلو والمر" الذي يشبه الكركديه.

- التمر السوداني "التمر هندي"، الذي يُعتبر من أفضل أنواع التمور في العالم.

- العرديب، وهو نبات عشبي يُزرع على نطاق واسع، ويتم استخراج عصيره بعد نقعه في الماء لفترة ثم تصفيته، ويتميز بنكهته اللاذعة، لكنه يُعتبر العصير الشعبي المفضل لدى الكثيرين لاحتوائه على البوتاسيوم.



- الكركديه السوداني، وهو من المشروبات الرمضانية المهمة التي تزود الجسم بالعديد من الفيتامينات والمعادن الضرورية وتمنحه الطاقة اللازمة.

- البليلة

- العدسية

بالنسبة للتوابل، ذكرت أنهم يمتلكون جميع أنواع التوابل، ومنها:

- الكسبرة

- الشمر (الكمون)

- الشطة

- الفلفل الأسود

- الزنجبيل

- لبان الدكر

- الحناء

كما أوضحت أنهم يقدمون أيضًا الزيوت الطبيعية، مثل:

- زيت السمسم

- زبدة الفول السوداني

وفيما يتعلق بالمعطرات والبخور، قالت إن لديهم البخور السوداني بجميع أنواعه، وأشهرها بخور العود، والصندل، والمستكة، بالإضافة إلى الدلكة السودانية والدلكة العادية والخُمرة السودانية.

أسعار المنتجات السودانية في مهرجان التمور 2025:



- سعر الفلفل الأسود: 50 جنيها

- سعر الشطة: 50 جنيها

- سعر الشمر (الكمون): 50 جنيها

- سعر الزنجبيل: 50 جنيها

- سعر لبان الدكر: 30 جنيها

- سعر الحناء: 40 جنيها

- سعر زيت السمسم: 60 جنيها

أسعار البخور والعطور السودانية:



- يتراوح سعر بخور العود وبخور الصندل بين 50 جنيها و300 جنيه

- سعر بخور المستكة: 50 جنيها

- سعر الدلكة السودانية: 300 جنيه

- سعر الدلكة العادية: 50 جنيها

- يتراوح سعر الخُمرة السودانية بين 50 جنيا و300 جنيه

- تبدأ أسعار العطور من 40 جنيها وتصل إلى 300 جنيه



أشارت مها إلى أن المنتجات السودانية تحمل أهمية كبيرة، حيث تساهم في تعزيز الاقتصاد السوداني. كما توفر هذه المنتجات فرص عمل للشباب السوداني، وتعمل على تحسين مستوى المعيشة. تساهم المنتجات السودانية أيضًا في تعزيز الصادرات الوطنية، وأوضحت أن هذه المنتجات تتميز بالعديد من الفوائد التي تجعلها فريدة في الأسواق. تعتمد المنتجات السودانية على موارد طبيعية غنية، مثل الأراضي الخصبة والمياه العذبة، مما يجعلها صحية وخالية من المواد الكيميائية الضارة. تُزرع العديد من المحاصيل بشكل عضوي، مما يعزز جودتها وقيمتها الغذائية.

وتتسم المنتجات السودانية بالتنوع الكبير، حيث ينتج السودان مجموعة واسعة من المنتجات الزراعية مثل الصمغ العربي، الكركدي، السمسم، الفول السوداني، التبلدي، والذرة. كما أنه غني بالثروة الحيوانية، مما يوفر منتجات مثل اللحوم، الألبان، والجلود عالية الجودة.

كما أنها تتمتع بالقيمة الغذائية العالية

فهي تحتوي على فوائد صحية كبيرة، مثل الصمغ العربي الذي يعزز صحة الجهاز الهضمي، والكركدي الغني بمضادات الأكسدة، والسمسم المفيد لصحة القلب والعظام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.