ساويرس عن العملات الرقمية: وهمية وملهاش صاحب

كشف رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة أوراسكوم للاستثمار القابضة، عن سبب تخوفه من الاستثمار في العملات الرقمية.

الاستثمار في العملات الرقمية

وقال ساويرس، خلال استضافته في صالون "إحسان عبد القدوس الثقافي"، بنادي الجزيرة الرياضي: "أخاف من الاستثمار في العملات الرقمية لأنها وهمية وملهاش صاحب".

وأوضح، أن العملات الرقمية المشفرة، مثل البيتكوين والإيثريوم، أصبحت جزءا متزايد الأهمية في مختلف دول العالم خلال الفترة الأخيرة.



جاء ذلك خلال استضافة أسرة صالون "إحسان عبدالقدوس الثقافي"، في بداية الموسم الرابع المهندس نجيب ساويرس في حوار مفتوح، حول أرائه في شتى الموضوعات السياسية والاجتماعية والثقافية، وتناقشه فيها الروائية والكاتبة الصحفية الدكتورة رشا سمير، في حضور أسرة الكاتب الراحل الصحفي محمد عبد القدوس، والمهندس أحمد عبد القدوس، بصالون المبنى الاجتماعي بنادي الجزيرة الرياضي.

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