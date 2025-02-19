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رياضة

بايرن ميونخ يطيح بـ سيلتك من دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ

دوري أبطال أوروبا، تعادل فريق بايرن ميونخ مع نظيره سيلتك بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الثلاثاء على ملعب "أليانز أرينا"، في إياب ملحق دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وتقدم فريق سيلتك هدف التقدم في الدقيقة 63 عن طريق لاعبه نيكولا كون، ثم نجح ديفيز في ادارك التعادل لبايرن ميونخ في الدقيقة الرابعة من الوقت البدل الضائع من عمر المباراة. 

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين بايرن ميونيخ الألماني وسيلتك الإسكتلندي، انتهت بفوز الفريق البافاري بهدفين مقابل هدف.

 

تشكيل بايرن ميونخ أمام سيلتك في دوري أبطال أوروبا

تشكيل سيلتك أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 

قرعة دوري أبطال أوروبا

وتقام يوم الجمعة المقبل قرعة دور الـ16 بمقر يويفا بمدينة نيون السويسرية.

ولن يتم تصنيف الفرق الصاعدة من الملحق المؤهل لدور الـ16، وستلعب مباراة الذهاب على أرضها، أمام الفرق المصنفة التي احتلت أول 8 مراكز في مرحلة الدوري، التي ضمت 36 فريقًا.

وتقام مباريات الذهاب يومي 4 و5 مارس المقبل، فيما تقام مباريات الإياب بعدها باسبوع، ولن يكون هناك قرعة منفصلة لدور الثمانية والدور قبل النهائي، لأن نظام القرعة المعتمد يشبه قرعة التنس، حيث يتم تحديد المباريات حتى النهائي.

الفرق المصنفة هي:

 1 – ليفربول

 2 – برشلونة

 3 – أرسنال

 4 – إنترميلان

 5 – أتلتيكو مدريد

 6 – باير ليفركوزن

 7 – ليل

 8 – أستون فيلا.

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