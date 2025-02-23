الأحد 23 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري الألماني، بايرن ميونخ يتقدم على إينتراخت فرانكفورت بهدف في الشوط الأول

بايرن ميونخ، فيتو
بايرن ميونخ، فيتو

تقدم فريق بايرن ميونخ علي آينتراخت فرانكفورت بهدف دون رد بالشوط الأول على ملعب أليانز أرينا ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الألماني 2025. 

مباراة بايرن ميونخ واينتراخت فرانكفورت

أحرز هدف بايرن ميونخ ميكايل اوليس في الدقيقة 46.

تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة اينتراخت فرانكفورت

وأعلن المدير الفني لفريق بايرن ميونخ عن تشكيل فريقة لمواجهة اينتراخت فرانكفورت

وجاء التشكيل مكون من:  

حراسة المرمي: نوير  

الدفاع: لايمر، كيم، إيتو، إيريك داير،  

خط الوسط: كيمتش، كومان، بافالوفيتش، ليروي ساني.  

الهجوم: أوليز، موسيالا، مولر. 

تلك مباراة تترقبها الجماهير بشغف حيث يسعى الفريقان لتحقيق فوز ثمين في هذا التحدي الكبير. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الألماني بايرن ميونخ آينتراخت فرانكفورت مباراة بايرن ميونخ واينتراخت فرانكفورت

مواد متعلقة

الدوري الألماني، بوروسيا دورتموند يكتسح يونيون برلين بسداسية

بايرن ميونخ يطيح بـ سيلتك من دوري أبطال أوروبا

الأكثر قراءة

بث مباشر، مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2024/2025

مو صلاح VS عمر مرموش، شاهد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر بالدوري الإنجليزي

منصة FBC، «المستريح الأون لاين» يستولي على 6 مليارات دولار من مليون شخص

هل تصل أسعار الدواجن لـ125جنيها للكيلو؟ رئيس الشعبة يرد "فيديو"

نتنياهو: إسرائيل لن تسمح لهيئة تحرير الشام أو الجيش السوري بدخول جنوب دمشق

وزيرة التنمية المحلية توبخ رئيس حي بولاق الدكرور: لازم يكون في نظافة وانتظام

محمد صلاح يسجل هدف ليفربول الأول في شباك مانشستر سيتي

موعد ومكان مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا

منوعات

المزيد

قبعة تنقذ رجلا من هجوم ثعبان مفاجئ (فيديو)

اختفاء فتاة يهز بريطانيا ويحير الاستخبارات، ما القصة؟

فرنسا تسجل أكبر طبق فوندو جبن مذاب في جينيس

مصرع طفل أمريكي بسبب تحدي خطير على الإنترنت

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز في الأسواق اليوم الأحد 23/5/2025

سعر سلندرات الألومنيوم يسجل 140 ألف جنيه اليوم الأحد

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

روشتة الاستعداد المثالي لشهر رمضان المبارك (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شوقي علام يوضح مكروهات الصيام وأحكامها (فيديو)

أمين الفتوى: يجوز للمرأة السفر للحج دون محرم حال وجود رفقة مأمونة (فيديو)

تفسير رؤية الترزى في المنام وعلاقتها باستقرار الحياة الزوجية والعائلية

المزيد
الجريدة الرسمية