الدوري الألماني، بايرن ميونخ يتقدم على إينتراخت فرانكفورت بهدف في الشوط الأول

تقدم فريق بايرن ميونخ علي آينتراخت فرانكفورت بهدف دون رد بالشوط الأول على ملعب أليانز أرينا ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الألماني 2025.

مباراة بايرن ميونخ واينتراخت فرانكفورت

أحرز هدف بايرن ميونخ ميكايل اوليس في الدقيقة 46.

تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة اينتراخت فرانكفورت

وأعلن المدير الفني لفريق بايرن ميونخ عن تشكيل فريقة لمواجهة اينتراخت فرانكفورت

وجاء التشكيل مكون من:

حراسة المرمي: نوير

الدفاع: لايمر، كيم، إيتو، إيريك داير،

خط الوسط: كيمتش، كومان، بافالوفيتش، ليروي ساني.

الهجوم: أوليز، موسيالا، مولر.

تلك مباراة تترقبها الجماهير بشغف حيث يسعى الفريقان لتحقيق فوز ثمين في هذا التحدي الكبير.

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