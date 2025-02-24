5 قطاعات تتصدر قائمة الأسهم المقيدة الرئيسية في أول جلسات الأسبوع

تصدرت 5 قطاعات قائمة الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول (بدون الصفقات) بنهاية تعاملات أول جلسات الأسبوع.. وجاءت كالتالي:

قطاع العقارات بقيمة تداول بلغت 733 مليون جنيه.

موارد أساسية بقيمة تداول بلغت 619 مليون جنيه.

خدمات مالية غير مصرفية بقيمة تداول بلغت 554 مليون جنيه.

أغذية ومشروبات وتبغ بقيمة تداول بلغت 401 مليون جنيه.

رعاية صحية وأدوية بقيمة تداول بلغت 151.6 مليون جنيه.

تعاملات جلسة بداية الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات أمس الأحد، أول جلسات الأسبوع وربح رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.275 تريليون جنيه.

مؤشر “إيجى إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 31010 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 38530 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 13630 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 8712 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 11977 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 3256 نقطة.

تعاملات نهاية الأسبوع

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية ختام تعاملات الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.266 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 30914 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 38450 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 13598 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 8614 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 11875 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 3232 نقطة.

تداولات جلسة الأربعاء

ارتفعت معظم مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الأربعاء 19 فبراير 2025، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.260 تريليون جنيه.

مؤشر “إيجى إكس 30”

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 30875 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 38316 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 13581 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 8587 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 11824 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 3203 نقاط.

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