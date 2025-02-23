الأحد 23 فبراير 2025
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اقتصاد

ساويرس يكشف عن توظيف 42 ألف شخص حتى الآن من بينهم ١٨٠٠ بسوهاج

المهندس نجيب ساويرس،
المهندس نجيب ساويرس، فيتو

قال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة أوراسكوم للاستثمار القابضة، إنه تمكن خلال 2024 من تشغيل 1800 مواطن من محافظة سوهاج، وهذا من خلال 12 شركة متخصصة في توظيف الأفراد العاطلين عن العمل.

وأضاف ساويرس خلال استضافته في  صالون "إحسان عبد القدوس الثقافي"، بنادي الجزيرة الرياضي، أن عائلة ساويرس تمكنت من  تشغيل ما يقارب من 42 ألف شخص فى مصر حتي الآن.

 

التشغيل في محافظات صعيد مصر

وأشار إلى أن التشغيل في محافظات صعيد مصر يمثل تحديا وفرصة في الوقت نفسه، حيث يعاني الصعيد من ارتفاع معدلات البطالة مقارنة بالمحافظات الأخرى، لكنه يمتلك إمكانيات كبيرة للنمو الاقتصادي إذا تم استغلال موارده بشكل صحيح.


وجاء ذلك خلال استضافة أسرة صالون "إحسان عبد القدوس الثقافي"، في بداية الموسم الرابع المهندس نجيب ساويرس في حوار مفتوح، حول أرائه في شتى المواضيع السياسية والإجتماعية والثقافية، وتناقشه فيها الروائية والكاتبة الصحفية  الدكتورة رشا سمير، في حضور أسرة الكاتب الراحل الصحفي محمد عبد القدوس، والمهندس أحمد عبد القدوس،  بصالون المبنى الإجتماعي بنادي الجزيرة الرياضي.

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