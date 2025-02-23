ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف محمد صلاح أمام مانشستر سيتي

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، ابتعد محمد صلاح نجم ليفربول بصدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدفه أمام مانشستر سيتي في قمة الجولة الـ 26 والتي انتهت بفوز الريدز 2-0.

ووصل محمد صلاح إلي الهدف رقم 25 في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بفارق 6 أهداف عن أقرب المنافسين.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 26

محمد صلاح ليفربول 25 هدفا

ألكسندر إيزاك نيوكاسل يونايتد 19 هدفا

إيرلنج هالاند مانشستر سيتي 19 هدفا

كريس وود نوتينغهام فورست 18 هدفا

بريان مبيومو برينتفورد 15 هدفا

كول بالمر تشيلسي 14 هدفا

ماثيوس كونها وولفرهامبتون 13 هدفا

أولي واتكينز أستون فيلا 12 هدفا

جاستن كلويفرت بورنموث 11 هدفا

يوان ويسا برينتفورد 11 هدفا

جون فيليب ماتيتا كريستال بالاس 11 هدفا

وسجل المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، رقمًا قياسيًا جديدًا، خلال مواجهة مانشستر سيتي، مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وصنع صلاح الهدف الثاني الذي سجله زميله المجري دومينيك سوبوسلاي، علمًا بأن النجم المصري قد سجل الهدف الأول بنفسه.

وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فقد قدم صلاح تمريرات حاسمة في موسم 2024/25، أكثر من أي لاعب آخر في ليفربول في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز.



وأضافت الشبكة، أن صلاح حطم الرقم القياسي الذي سجله ستيف ماكمانامان بـ 15 تمريرة حاسمة في موسم 1995/1996.

صلاح ينضم إلى ميسي ورونالدو



أما شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد أشارت إلى أن صلاح سجل وصنع في مباراة واحدة، في 49 مباراة خلال مسيرته بالدوريات الـ5 الكبرى في أوروبا. ولم يتفوق على الفرعون المصري في هذا الجانب، سوى ليونيل ميسي (102) وكريستيانو رونالدو (65).

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