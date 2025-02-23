الأحد 23 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظة الإسكندرية توضح تفاصيل أعمال التكسير التى تمت في نطاق حي المنتزه

الإسكندرية
الإسكندرية

أعلنت محافظة الإسكندرية اليوم برئاسة الفريق أحمد خالد حسن بيان لتوضيح ما تقوم به الأجهزة التنفيذية من  أعمال التكسير التي تتم حاليًا في الأرصفة بشارع القاهرة نطاق حي منتزه أول.

افتتاح الملتقى الهندسي الثالث للتوظيف بجامعة المنصورة

مخاطر مشروبات الطاقة، وما هي البدائل الصحية لها؟

وأوضحت  المحافظة، أنه يتم حاليًا تكسير الأرصفة ورفع المخلفات بشارع القاهرة تمهيدًا لرفع كفاءتها من خلال تركيب طبقة انترلوك  بدلًا من البلاط الذي يتعرض للتهالك حيث يعد الانترلوك قابل للفك والتركيب وأقل في تكلفة وأعلى جودة.

وأكدت أنه من المقرر رصف الشارع بطول كيلو و٣٠٠ متر بالإضافة إلى متفرعاته وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للرصف لعام ٢٠٢٥.

وعلى جانب آخر،  أكدت محافظة الإسكندرية  بأنه وفق تكليفات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية سيتم البدء في  تنفيذ استراتيجية عاجلة تشمل مجموعة من المراحل لتحسين الكفاءة المرورية للتقاطعات وتأمين عبور آمن للمواطنين بنطاق طريق الحرية وإعادة تأهيل وتجميل المناطق الخضراء المحيطة.

وتابعت  نود الإشارة بأنه سيتم البدء فى رفع الكفاءة المرورية لميدان الغزالتين أمام كلية الهندسة بالجزيرة الوسطي نطاق حي وسط بإضافة حارات مرورية جديدة لالتفاف المركبات قبل وبعد الميدان لتحسين السيولة المرورية وتنظيم حركة السير بنطاق مستشفى المواساة ومقابر المنارة.

كما تشمل الأعمال أيضا إضافة جزيرة مثلثة لتحديد حركة السير إلى اليمين من شارع أحمد لطفي السيد إلى طريق الحرية وكذا إضافة جزيرة مثلثة في تقاطع شارع  مستشفى المواساة مع طريق الحرية مع إضافة هذه الجزر إلى المسطحات الخضراء بمنطقة التقاطع.

وسيتم إضافة الحارات المرورية الجديدة بعرض ٧ أمتار وبعدد حارتين مروريتين لالتفاف المركبات من طريق الحرية إلى شارع أحمد لطفي السيد وأخري لالتفاف المركبات من شارع أحمد لطفي السيد إلى طريق الحرية دون التأثير على حركة السير الطوالي بطريق الحرية وذلك خصما من جزيرة المنتصف بطريق الحرية.

ووجه محافظ الإسكندرية بنقل النخل المتواجد بالجزيرة الوسطية  إلى حدائق الشلالات وذلك بمعرفة لجنة فنية تضم كافة الجهات المعنية وذلك فى إطار الحفاظ عليه.

يأتي ذلك استجابة لشكاوي المواطنين بالإسكندرية من جراء الازدحام والتكدس وعدم انتظام المرور بتلك المنطقة الحيوية حيث يتسبب الوضع الحالى فى انتظار المركبات المتجهة إلى شارع أحمد لطفي السيد بنهر طريق الحرية لحين فتح إشارة الاتجاه لها مما يعطل حركة السير الطوالي بطريق الحرية وكذا قطع المركبات المتجهة من شارع أحمد لطفي السيد يسارا إلى طريق الحرية لحركة السير الطوالي بطريق الحرية.

ويقع نطاق الاعمال للمرحلة الحالية في حوالي ٦٠٠ متر (٣٠٠ م قبل الغزالتين- ٣٠٠ م بعد الغزالتين) … علما بأن الأعمال الجارية سوف تشمل ترميم الغزالتين وتطوير جزيرة المنتصف بما يحافظ على النسق الحضاري والجمالي والمسطحات الخضراء مع تحقيق أعلى كفاءة مرورية للتقاطع وتأمين عبور المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظة الإسكندرية الفريق أحمد خالد حسن طريق الحرية شارع أحمد لطفي السيد حي منتزه أول

مواد متعلقة

رقم قياسي جديد لمحمد صلاح في الدوري الإنجليزي

المدير والمائدة المستديرة ندوة للإعلامي إبراهيم الكرداني بكلية الآداب جامعة المنصورة

الدوري الألماني، بايرن ميونخ يتقدم على إينتراخت فرانكفورت بهدف في الشوط الأول

الأكثر قراءة

بث مباشر، مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2024/2025

مو صلاح VS عمر مرموش، شاهد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر بالدوري الإنجليزي

منصة FBC، «المستريح الأون لاين» يستولي على 6 مليارات دولار من مليون شخص

هل تصل أسعار الدواجن لـ125جنيها للكيلو؟ رئيس الشعبة يرد "فيديو"

نتنياهو: إسرائيل لن تسمح لهيئة تحرير الشام أو الجيش السوري بدخول جنوب دمشق

وزيرة التنمية المحلية توبخ رئيس حي بولاق الدكرور: لازم يكون في نظافة وانتظام

محمد صلاح يسجل هدف ليفربول الأول في شباك مانشستر سيتي

موعد ومكان مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا

منوعات

المزيد

قبعة تنقذ رجلا من هجوم ثعبان مفاجئ (فيديو)

اختفاء فتاة يهز بريطانيا ويحير الاستخبارات، ما القصة؟

فرنسا تسجل أكبر طبق فوندو جبن مذاب في جينيس

مصرع طفل أمريكي بسبب تحدي خطير على الإنترنت

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز في الأسواق اليوم الأحد 23/5/2025

سعر سلندرات الألومنيوم يسجل 140 ألف جنيه اليوم الأحد

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

روشتة الاستعداد المثالي لشهر رمضان المبارك (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شوقي علام يوضح مكروهات الصيام وأحكامها (فيديو)

أمين الفتوى: يجوز للمرأة السفر للحج دون محرم حال وجود رفقة مأمونة (فيديو)

تفسير رؤية الترزى في المنام وعلاقتها باستقرار الحياة الزوجية والعائلية

المزيد
الجريدة الرسمية