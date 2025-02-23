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رياضة

الدوري المصري، بيراميدز يتقدم على طلائع الجيش 1-0 في الشوط الأول

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

تقدم فريق بيراميدز على نظيره طلائع الجيش بهدف دون رد بالشوط الأول على استاد الدفاع الجوي ضمن لقاءات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

مباراة بيراميدز وطلائع الجيش في الدوري

وسجل إبراهيم عادل هدف بيراميدز الأول في الدقيقة 27.

وجاء الهدف بعد هجمة منظمة وصلت عند ماييلي مررها عرضية أرضية قابلها إبراهيم عادل بتسديدة قوية داخل الشباك

جاء الشوط الأول قويا من كلا الفريقين ولم يكن طلائع الجيش صيدا سهلا بل كان ندا قويا واهدر العديد من الفرص

وجاءت تسديدة قوية من إبراهيم عادل لاعب بيراميدز على حدود منطقة الجزاء تصدى لها عماد السيد حارس طلائع الجيش

وهدف ضائع للطلائع عن طريق يسري وحيد يتلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء لكنه يهدرها بغرابة بعد أن سددها قوية مرت بجوار مرمى إكرامي إلى خارج الملعب

وفرثة اخري ليسري وحيد الذي يهدر هدف محقق بعد أن انفرد بمرمى بيراميدز لكنه أطاح بالكرة أعلى مرمى شريف إكرامي إلى خارج الملعب.

تشكيل بيراميدز في مواجهة طلائع الجيش

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة طلائع الجيش 

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي.

خط الوسط: رمضان صبحي - مصطفى فتحي - مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل.

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

يوسف نادر - أسامة جلال - يوسف أوباما - أحمد توفيق - محمود دونجا - عبد الرحمن مجدي - مروان حمدي - كريم حافظ - دودو الجباس.

تشكيل طلائع الجيش 

بيراميدز وطلائع الجيش، أعلن عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق طلائع الجيش تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز 

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي

عماد السيد ومحمد جمعة وخالد سطوحي ورجب عمران وكريم طارق وعماد فتحي ويسري وحيد  وعلي محمود وأحمد متعب وأحمد علاء الدين وحامد الجابري 

مباراة بيراميدز وطلائع الجيش 

ويسعي بيراميدز بقيادة الكرواتي يورتشيتش لحصد النقاط الثلاث للانفراد بصدارة الدوري الممتاز خاصة بعد إنتهاء لقمة القمة بين الأهلي والزمالك 1-1 بالجولة الـ15.

ترتيب بيراميدز وطلائع الجيش بالدوري 

ويحتل بيراميدز المركز الثاني خلف الاهلي بنفس الرصيد 33 نقطة بعدما خاض 14 مباراة محققا الفوز في 10 انتصارات و3 تعادلات وخسارة واحدة في الوقت الذى يحتل فيه طلائع الجيش المركز الثامن برصيد 20 نقطة من 14 مباراة و5 انتصارات ومثلها تعادل و4 هزائم.

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