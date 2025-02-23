الأحد 23 فبراير 2025
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عميد هندسة وتكنولوجيا الإسكندرية يكشف أهمية الذكاء الإصطناعى فى تطوير صناعة النقل البحرى

الدكتور أكرم سليمان
الدكتور أكرم سليمان السلمي خلال الفاعيليه

قال الدكتور أكرم سليمان السلمي رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر  مارلوج عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا إن المؤتمر في نسخته الحالية يطرح  مجموعة متميزة من الموضوعات، التي تناقش القضايا العصرية والتحديات التي تواجه العالم والحلول العملية اللازمة للتعامل معها، وذلك من خلال ثلاثة عشر جلسة علمية وعلى مدار ثلاثة أيام مشيرًا إلي أن  مؤتمر مارلوج،  يحظى بمشاركة دولية واقليمية من خلال حضور نخبة من المسئولين نظرًا لأهميته.
 

 

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واضاف "سليمان" أن الذكاء الإصطناعى يلعب دورَا حاسمَا فى تطوير صناعة النقل البحرى وكذلك التجارة العالمية من خلال أحداث تغيير كبير فى طرق التشغيل وبما يؤدى الى تحسين العمليات وإدارة الموارد بشكل فعال وذلك من خلال التنبؤ بالمواقف الحرجة وتحسين العمليات اللوجيستية وبما يساعد على ضمان استدامة سلاسل الامداد مما يؤثر بشكل مباشر فى تحسين الجدوى الاقتصادية وتقليل الأخطاء البشرية وتوفير ظروف تشغيلية أكثر أمانَا بالاضافة الى الحفاظ على البيئة.


وأختتم "سليمان" كلمته قائلًا أن نجاح مؤتمر مارلوج عام بعد عام ما كان أن يتحقق لولا الدعم الكبير والمتابعة الدؤوبة من  الدكتور اسماعيل عبدالغفار اسماعيل فرج رئيس المؤتمر ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى فله منا كل الشكر والتقدير ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر إلي جميع كيانات الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، على تعاونهم الكامل ودعمهم المستمر وختامًا أشكر الجهد المبذول من جميع زملائي في اللجنة المنظمة للإعداد والتحضير لهذا المؤتمر.

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الذكاء الاصطناعي البحري الدكتور أكرم سليمان السلمي العالم

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