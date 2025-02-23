انطلاق أكبر ملتقى توظيفي لجامعة عين شمس لعام 2025 بمشاركة 73 شركة محلية وعالمية

ينطلق يوم الثلاثاء فعاليات النسخة الرابعة من الملتقي التوظيفي الأكبر لجامعة عين شمس "ASU Employment Fair 2025" والذى ينظمه مركز توظيف جامعة عين شمس علي مدار يومي 25، 26 فبراير.

انطلاق أكبر ملتقي توظيفي لجامعة عين شمس لعام 2025 بمشاركة 73 شركة محلية وعالمية

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، والدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أماني أسامة كامل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة نيڤين عاصم رئيس قطاع الإبتكار والتدريب، وتحت إشراف الدكتورة علا سامي، مدير مركز التوظيف.

يشارك في الملتقي أكثر من 73 شركة من الشركات والبنوك العالمية والمحلية في مختلف المجالات والتخصصات، والتي توفر عدد ضخم من فرص التدريب والتوظيف، مما يعكس إهتمام عدد كبير من الشركات بلقاء وتوظيف خريجي وطلبة جامعة عين شمس.

ويقدم الملتقى التوظيفي فرصة متميزة لطلاب وخريجي الجامعة في التواصل مع ممثلي الشركات شخصيًا للتعرف علي احتياجات سوق العمل من الفرص والمهارات، إلى جانب الخروج بتجربة مثمرة من خلال الأنشطة المختلفة التي يتم تقديمها مثل المحاضرات المهنية، جلسات الإرشاد المهني، مراجعة السيرة الذاتية، ورش عمل في تخصصات فنية مختلفة، وغيرها من الأنشطة.

يقام الملتقى أيام 25 و26 فبراير 2024، من الساعة 1 مساءً حتى الساعة 8 مساءً، بمقر مركز التوظيف داخل المدينة الجامعية لجامعة عين شمس بالعباسية – دخول الخريجين والطلاب من باب المدينة الجامعية المجاور لنفق الزعفران.

ويستهدف كل يوم من اليومين كليات مختلفة:

حيث يستهدف اليوم الأول (الثلاثاء 25 فبراير): كليات الهندسة، الحاسبات والمعلومات، الطب، التمريض، الصيدلة، العلوم، الزراعة، البنات (قسم العلوم)، طب الأسنان،وكلية التربية "الأقسام العلمية".

واليوم الثاني (الأربعاء 26 فبراير): كليات التجارة، الألسن، الآداب، الحقوق، التربية " الأقسام الادبية"

، التربية النوعية، البنات (أقسام الآداب والتربية)، الإعلام، الأثار.

ويرحب مركز التوظيف بكافة الطلاب وخريجي الجامعة من كافة السنوات الدراسية للإنضمام والمشاركة الفعالة في الحدث والإستفادة من كافة الأنشطة المختلفة.

للتسجيل للمشاركة في الحدث من خلال الرابط التالي: وسيصل إيميل يحتوي علي الـ QR كود يمكن من خلاله الدخول للحدث بشكل سريع ومباشر، وفي حالة تأخر وصوله يمكن الدخول من خلال رقم الهاتف او البريد الإليكتروني المسجل به. كما نرحب بكافة الخريجين والطلاب الذين لم يقوموا بالتسجيل حيث سيعمل المنظمون للحدث علي تيسير دخولهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.