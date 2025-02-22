مستشار رئيس الجمهورية للصحة ورئيس جامعة عين شمس بحفل تخريج دفعة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ طب

شهد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، والدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور علي الأنور، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتورة شيرين غالب، نقيب أطباء القاهرة، إحتفالية مميزة بتخريج دفعة 2023/2024 من طلاب كلية الطب بجامعة عين شمس.

مستشار رئيس الجمهورية للصحة ورئيس جامعة عين شمس يشهدون حفل تخريج دفعة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ طب

أعرب الدكتور محمد عوض تاج الدين، خلال الإحتفالية عن فخره واعتزازه بالثروة الشبابية التي تمتلكها مصر، مشيدًا بدور الخريجين في تعزيز المنظومة الطبية.

وأشار إلى أن خريجي الطب هم "كتائب الجيش الأبيض" الذين أثبتوا كفاءتهم خلال جائحة كورونا، مشيدًا بتميز الأطباء المصريين عالميًا، خاصة خريجي كلية الطب بجامعة عين شمس.

كما استعرض فى كلمته القدرات الهائلة التي تمتلكها الكلية ومدينة عين شمس الطبية، والتي ساهمت في إدخال أحدث التدخلات الطبية والجراحية بالتزامن مع التطورات العالمية، من بينها أول جراحة قلب وقسطرة ودعامات للقلب في مصر، وأول وحدة رعاية مركزة للقلب، وأول وحدة للغسيل الكلوي، بالإضافة إلى العديد من الجراحات الدقيقة. وأكد أن الكلية لا تزال تواصل تطوير وحداتها الطبية لتقديم خدمات متطورة وفق أعلى المعايير.

واختتم كلمته بالتأكيد على إهتمام الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم كافة سبل الدعم للأطباء، سواء من حيث تحسين الدخل أو التأهيل الطبي، إلى جانب إقرار قانون المسؤولية الطبية لضمان بيئة عمل عادلة ومُحفزة للكوادر الطبية.

ثّمن الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، الجهد الكبير والتفاني الذي بذله الخريجون للوصول إلى هذا اليوم، مؤكدًا أن مهنة الطب تُعد من أهم المهن وأسمى الرسالات الإنسانية، حيث تتعامل مع آلام الإنسان في أكثر لحظاته ضعفًا، سواء نفسيًا أو ماديًا.

وأضاف أن مهنة الطب تتطلب مهارات خاصة في التعامل مع مختلف المستويات الثقافية والاجتماعية، إلى جانب الالتزام بالتعلم المستمر والتطوير الذاتي لمواكبة المستجدات الطبية. وأكد أن الطبيب الناجح هو من يدرك أن الطب ليس مجرد مهنة، بل رسالة نبيلة تتطلب الإخلاص والتفاني لخدمة المرضى والمجتمع.

واختتم كلمته بتوجيه خالص الشكر والتقدير لأعضاء هيئة التدريس، تقديرًا لجهودهم في إعداد وتأهيل جيل جديد من الأطباء. كما عبّر عن امتنانه لأولياء الأمور، الذين كان لهم الدور الأكبر في دعم أبنائهم طوال سنوات الدراسة.

وتمنى للخريجين التفوق والنجاح في مسيرتهم المهنية، داعيًا إياهم إلى الإلتزام بقيم المهنة والاستمرار في التعلم والتطوير، ليكونوا دائمًا على قدر المسؤولية في أداء رسالتهم الإنسانية النبيلة.

وجّه الدكتور علي الأنور، عميد كلية الطب بجامعة عين شمس، كلمته إلى الخريجين مؤكدًا أن مهنة الطب كانت ولا تزال وستظل المهنة الأهم والأسمى في الحياة، لما تحمله من رسالة إنسانية سامية.

وشدد على ضرورة أن يدرك الأطباء الجدد حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، مشيرًا إلى أن الإيمان بعظمة هذه المهنة هو الأساس في تحقيق النجاح والتميز. وأكد أن الالتزام والأخلاق المهنية والتطوير المستمر هي ركائز الطبيب الناجح، داعيًا الخريجين إلى أن يكونوا على قدر هذه المسؤولية العظيمة، وأن يسعوا دائمًا لخدمة الإنسانية بكل تفانٍ وإخلاص.

وأشار خلال كلمته، أن هذا اليوم يمثل لحظة فخر واعتزاز لكل أب وأم حلموا طويلًا برؤية أبنائهم في هذا المكان، كما أنه فرحة غامرة لأساتذتهم الذين كانوا شركاء في رحلتهم العلمية والمهنية.

ووجهت الدكتورة شيرين غالب، التحية والتقدير لقيادات جامعة عين شمس والحضور الكريم، كما هنأت الخريجين وأسرهم، معربة عن اعتزازها بجهودهم وتفانيهم للوصول إلى هذه اللحظة المميزة.

واختتمت كلمتها بتأدية قسم الأطباء، وردده الخريجون من خلفها في مشهد مهيب.

أعربت الدكتورة ريم الكباريتي مدير إدارة رابطة الخريجين بالجامعة عن فخرها واعتزازها بالخريجين الذين وصفتهم بأنهم طلاب" الأمس وزملاء الغد"، مشيرة إلى أن التخرج يمثل خط النهاية لماراثون طويل من الجهد والتحديات خاصة في كلية طب عين شمس العريقة.

كما وجهت تهنئة خاصة لأولياء الأمور، الذين وصفتهم بـ"الجندي المجهول"، تقديرًا لدورهم في دعم أبنائهم طوال سنوات الدراسة.

كما استعرضت دور وأهداف رابطة الخريجين، التي تسعى إلى تعزيز التواصل بين الجامعة وخريجيها وتقديم التوجيه المهني الأمثل لمساعدتهم في اختياراتهم المستقبلية، إلى جانب تنمية شعور الانتماء والولاء للكلية والجامعة. كما أشارت إلى إتاحة الفرصة للخريجين للمشاركة في أنشطة الجامعة المختلفة.

حضر الحفل كل من هالة سويد، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورانيا صلاح وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، إسماعيل عبد الغفار رئيس أكاديمية النقل البحرى، محمد فوزى منتصر عميد كلية الطب الأسبق. ونخبة من أعضاء هيئة التدريس وأولياء أمور الخريجين.

وفى ختام الحفل تم تقديم عدد من الفقرات الغنائية المميزة وتكريم الخريجين وتسليمهم شهاداتهم والتقاط الصور التذكارية.

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