تصفح الإنترنت بأمان، نصائح تحميك من الجرائم الإلكترونية

مع التطور التكنولوجي وانتشار الإنترنت في كافة جوانب الحياة، ظهرت جرائم جديدة تهدد الأفراد والمؤسسات، بداية من الاحتيال الإلكتروني والابتزاز الرقمي، وصولًا إلى الاختراق وسرقة البيانات. لمواجهة هذه التحديات، وضعت مصر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، والذي يحدد العقوبات الرادعة للجرائم الإلكترونية لحماية حقوق المواطنين والمؤسسات.

ما هي أبرز جرائم الإنترنت؟

تنوعت جرائم الإنترنت بشكل كبير، وأصبحت أكثر تعقيدًا، ومن أبرزها:

الاحتيال الإلكتروني: سرقة الحسابات البنكية أو تنفيذ عمليات نصب عبر مواقع التسوق الوهمية.

الابتزاز والتشهير: استخدام الصور أو المعلومات الشخصية لتهديد الضحايا وابتزازهم.

الاختراق وسرقة البيانات: اختراق الحسابات الشخصية أو المؤسساتية وسرقة بيانات حساسة.

نشر الأخبار الكاذبة: ترويج معلومات مضللة لزعزعة الاستقرار الاجتماعي أو السياسي.

الاعتداء على الحياة الخاصة: تسجيل المحادثات أو تصوير الأشخاص دون إذنهم ونشرها على الإنترنت.

عقوبات جرائم الإنترنت وفقًا للقانون

يحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبات صارمة وفقًا لنوع الجريمة، ومن أبرزها:

1- جرائم الاعتداء على البيانات الشخصية

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة تتراوح بين 50 ألف إلى 100 ألف جنيه، كل من جمع بيانات شخصية عن المواطنين دون تصريح.

تصل العقوبة إلى السجن لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة تصل إلى 300 ألف جنيه إذا تم استخدام البيانات بغرض الابتزاز أو التشهير.

2- جرائم الاختراق والقرصنة الإلكترونية

تصل العقوبة إلى السجن مدة لا تقل عن سنتين وغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف جنيه لكل من اخترق أو عطل موقعًا إلكترونيًا أو نظام معلوماتي دون إذن.

في حالة اختراق الحسابات المصرفية أو سرقة المعلومات البنكية، تصل العقوبة إلى السجن المشدد وغرامة تصل إلى مليون جنيه.

3- جرائم الابتزاز الإلكتروني والتشهير

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة وغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه لكل من استخدم الإنترنت لتهديد أو ابتزاز شخص بصور أو مقاطع فيديو أو بيانات شخصية.

في حالة تسبب التشهير بأضرار جسيمة للضحية، قد تصل العقوبة إلى السجن 3 سنوات وغرامة تصل إلى 300 ألف جنيه.

4- جرائم تزييف الحسابات والتلاعب بالمعلومات

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه كل من أنشأ حسابًا وهميًا بغرض انتحال شخصية أو نشر أخبار كاذبة.

إذا كان الحساب المزيف تابعًا لجهة حكومية أو شخصية رسمية، تصل العقوبة إلى السجن 5 سنوات وغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه.

5- جرائم النصب الإلكتروني وسرقة الأموال عبر الإنترنت

تصل العقوبة إلى السجن 3 سنوات وغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه لكل من قام بعمليات احتيال مالي عبر الإنترنت.

إذا كان النصب مرتبطًا بإحدى الجهات المصرفية أو المؤسسات الحكومية، تصل العقوبة إلى السجن المشدد.

آليات مواجهة الجرائم الإلكترونية

للتصدي لهذه الجرائم، وضعت الدولة عدة آليات، من بينها:

إنشاء وحدة مكافحة جرائم الإنترنت داخل وزارة الداخلية، لتلقي البلاغات والتحقيق في الجرائم الرقمية.

تحديث القوانين بشكل مستمر لمواكبة التطورات التكنولوجية وسد الثغرات القانونية.

التعاون الدولي مع شركات التكنولوجيا العالمية لمكافحة الجرائم الإلكترونية العابر للحدود.

رفع الوعي المجتمعي عبر حملات توعية بأهمية تأمين البيانات الشخصية، وعدم مشاركة المعلومات الحساسة مع أي جهات غير موثوقة.

كيف تحمي نفسك من جرائم الإنترنت؟

تجنب مشاركة المعلومات الشخصية أو الصور الحساسة على الإنترنت.

استخدام كلمات مرور قوية وتغييرها بانتظام.

عدم فتح الروابط المشبوهة أو تحميل البرامج من مصادر غير موثوقة.

الإبلاغ فورًا عن أي محاولة احتيال أو ابتزاز لدى الجهات المختصة.

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