الإثنين 24 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

5.9 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع نحو 5.9 مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول نحو 1.395 مليون ورقة منفذة على 92 ألف عملية.
 

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 52.6 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1.390 مليون ورقة منفذة على 99 ألف عملية خلال الجلسة السابقة هذا وقد استحوذت الأسهم على 58.08 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات / أذون نحو 41.92 % خلال الجلسة.

 

تعاملات جلسة بداية الأسبوع 

ارتفعت  مؤشرات البورصة بختام  تعاملات أمس  الأحد، أول جلسات الأسبوع وربح رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.275 تريليون جنيه.

 

مؤشر “إيجى إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 31010 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 38530 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 13630 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 8712 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 11977 نقطة، وقفز  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 3256 نقطة.

 

تعاملات نهاية الأسبوع 

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية ختام تعاملات الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.266 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجى إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 30914 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 38450 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 13598 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 8614 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 11875 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 3232 نقطة.

 

تداولات جلسة الأربعاء 

ارتفعت معظم مؤشرات البورصة المصرية  بختام تعاملات الأربعاء 19 فبراير 2025، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.260 تريليون جنيه.

 

مؤشر “إيجى إكس 30”

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 30875 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 38316 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 13581 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 8587 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 11824 نقطة، وقفز  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 3203 نقاط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إجمالى قيمة التداول بالبورصة أسهم إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة التداول داخل المقصورة التداول بالبورصة جلسة بداية الأسبوع داخل المقصورة قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع قيمة التداول بالبورصة

مواد متعلقة

البورصة تربح 9 مليارات جنيه بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع

توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

بعد موافقة الشيوخ، النص الكامل لمشروع قانون المسؤولية الطبية

بعد موافقة الشيوخ، النص الكامل لمشروع قانون المسئولية الطبية

توقعات الأبراج اليوم الأحد 22-12-2024، اعرف حظك على الصعيد العاطفي والمهني والصحي

بالأسعار والأماكن، تفاصيل حجز شقق جنة بالمدن الجديدة

ملتقى شرم الشيخ السادس للتأمين يستعرض رؤية مستقبلية لتطوير صناعة التأمين

الأكثر قراءة

نجيب ساويرس يكشف مصير الدولار الفترة المقبلة في حال عدم تخفيض سعر الفائدة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف محمد صلاح أمام مانشستر سيتي

حقيقة رحيل كولر عن تدريب الأهلي بعد التعادل مع الزمالك في القمة

بيان ناري من عبد الواحد السيد ردا على تصريحات أمير عزمي مجاهد وأنباء إقالته

بيراميدز يتصدر ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الـ15

نجيب ساويرس: ينبغي خصخصة النادي الأهلي وهذه رسالتي للخطيب

السور وقع على المعزين، إصابة 8 أشخاص أثناء تأدية واجب عزاء بالشرقية

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد

منوعات

المزيد

حريق ضخم يلتهم 100 محل في سوق بطنجة المغربية (فيديو)

الشرطة الإسبانية تعلن النجاح في تفكيك شبكة للاتجار بالبشر

قبعة تنقذ رجلا من هجوم ثعبان مفاجئ (فيديو)

اختفاء فتاة يهز بريطانيا ويحير الاستخبارات، ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الأحد في الأسواق

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 23- 02- 2025 بالأسواق

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الأحد في السوق

المزيد

انفوجراف

روشتة الاستعداد المثالي لشهر رمضان المبارك (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 24 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 24 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

شوقي علام يوضح مكروهات الصيام وأحكامها (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية