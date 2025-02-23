تشكيل طلائع الجيش أمام بيراميدز بالدوري المصري

بيراميدز وطلائع الجيش، أعلن عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق طلائع الجيش تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز في ختام مباريات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

تشكيل طلائع الجيش

عماد السيد ومحمد جمعة وخالد سطوحي ورجب عمران وكريم طارق وعماد فتحي ويسري وحيد وعلي محمود وأحمد متعب وأحمد علاء الدين وحامد الجابري

موعد مباراة بيراميدز أمام طلائع الجيش في الدوري



ويلتقي فريق بيراميدز ونظيره طلائع الجيش في الـ 7 مساء اليوم الأحد باستاد الدفاع الجوي ضمن لقاءات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز وطلائع الجيش

ومن المقرر أن تنقل مباراة بيراميدز وطلائع الجيش عبر شاشة قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعي بيراميدز بقيادة الكرواتي يورتشيتش لحصد النقاط الثلاث للانفراد بصدارة الدوري الممتاز خاصة بعد إنتهاء لقمة القمة بين الأهلي والزمالك 1-1 بالجولة الـ15.

ترتيب بيراميدز وطلائع الجيش بالدوري



ويحتل بيراميدز المركز الثاني خلف الاهلي بنفس الرصيد 33 نقطة بعدما خاض 14 مباراة محققا الفوز في 10 انتصارات و3 تعادلات وخسارة واحدة في الوقت الذى يحتل فيه طلائع الجيش المركز الثامن برصيد 20 نقطة من 14 مباراة و5 انتصارات ومثلها تعادل و4 هزائم.

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