وكيل وزارة الأوقاف بالغربية يكشف لـ"ڤيتو" استعدادات مساجد المحافظة لاستقبال رمضان

تفصلنا أيام قليلة عن بداية شهر رمضان المبارك الذي ينتظره الجميع من عام إلى آخر نظرا للحالة الروحانية التي تسكن القلوب، حيث استعدت مديرية أوقاف الغربية لاستقبال الشهر الكريم من خلال تزيين المساجد والقيام بحملات تطهير وتكثيف أنشطتها الدعوية خلال الشهر الفضيل.

التقت "ڤيتو" الشيخ نوح العيسوى وكيل وزارة الأوقاف بـ محافظة الغربية للتعرف على استعدادات المديرية لاستقبال الشهر الكريم.

وأوضح وكيل الأوقاف بـ محافظة الغربية، أن المديرية استعدت لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال إطلاق مجموعة من الأنشطة الدينية والدعوية والتثقيفية والمجتمعية، تنفيذا لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف، والتي شملت حملة موسعة لتطهير المساجد التي بدأت منذ أكثر من شهر وتستمر طوال شهر رمضان المبارك بتطهير المساجد والزوايا يوميا عقب صلاة العشاء استعدادا لاستقبال ضيوف الرحمن في فجر اليوم التالي بمتابعة يومية من جميع مديري الإدارات بالمديرية.

أنشطة دعوية ودينية بالمساجد خلال الشهر الفضيل

وأضاف وكيل أوقاف الغربية أن المديرية أعدت مجموعة من البرامج الدعوية طوال شهر رمضان المبارك لخلق حالة من الروحانية في كافة مساجد المحافظة، تبدأ بمقرأة عقب كل صلاة ومجالس الإفتاء وبرنامج صحح تلاوتك، فضلا عن برامج خاصة للأطفال ومنها "حصن طفلك" التي تهتم بتهذيب خلق النشء وتعليم السنن النبوية والاقتداء به في الأمور الحياتية لخلق جيل واع ومتدين بالوسطية الدينية، بالإضافة إلى تكثيف أنشطة الملتقيات الفكرية بجميع المساجد الكبرى بالمحافظة من خلال تجمع الأئمة وأستاذ بجامعة الأزهر والقيادات الدعوية وذلك لمناقشة الأمور الفقهية والدينية عقب صلاة التراويح، ليصبح المسجد طوال اليوم يقدم وجبات روحانية وبرامج جاذبة للمصلين وأطفالهم.

لا قيود على مدة صلاة التراويح بالغربية



وأوضح أن صلاة التراويح بجميع مساجد الغربية سيؤديها المصلون دون التقيد بمدة محددة مؤكدا أن صلاة التراويح سنة ولكن تجمع المصلين واتحادهم فرض ولذا سيكون لكل إمام الحرية في مدة الصلاة داخل مسجده بالتوافق مع المصلين بالمناطق المختلفة.

دعم الأسر الفقيرة وإرسال المساعدات لأهالي غزة

كشف وكيل اوقاف الغربية عن استكمال الدور المجتمعي من خلال توزيع ٢ طن من لحوم صكوك الأضاحي وصكوك الإطعام، فضلا عن تسليم ٥ آلاف شنطة للسلع والمواد الغذائية والتموينية لمديرية التضامن الاجتماعي لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بالمناطق الأكثر فقرا والأشد احتياجا بالمحافظة، فضلا عن مساهمة المديرية في توفير السلع الغذائية واللحوم وإرسالها إلى أهالينا في قطاع غزة من خلال القوافل التي ترسلها الوزارة بشكل دوري.



تجهيز جميع المساجد والزوايا التي تقام بها الجمعة لصلاة التراويح وتجهيز 727 مسجد لصلاة التهجد وتجهيز عدد 621 مسجد لصلاة الاعتكاف.

إقامة الاحتفالات الدينية الخاصة بشهر رمضان ( غزوة بدر ـ ليلة القدر ) وعقد جميع المقارئ القرآنية خلال شهر رمضان وإقامة برنامج تلاوات بالمساجد الكبرى خلال شهر رمضان وإقامة ملتقى فكرى عقب صلاة العشاء بمسجد سيدي أحمد البدوي يحاضر فية نخبة من أساتذة الجامعات وأئمة الأوقاف يوميًا.

كما يتم إقامة ملتقى فكري عقب صلاة العشاء بالمسجد الكبير بكل إدارة يحاضر فيه نخبة من الأئمة المتميزين يوميا وإقامة دورة عن فقه الصيام للسادة الأئمة من جميع الإدارات يحاضر فيها نخبة من السادة أساتذة الجامعات وإقامة ملتقى فكرى للواعظات بمسجد سيدي أحمد البدوي عقب صلاة الظهر يوميا و57 درس منهجي للأئمة والواعظات كل إمام في مسجده وندوات المنبر الثابت بالتعاون معه الأزهر الشريف في 47 مسجد عقب صلاة العصر يوم الثلاثاء من كل أسبوع ولقاء الطفل عقب صلاة العصر يوم الخميس من كل أسبوع وإقامة مجالس العلم والذكر والصلاة على النبي صلي الله عليه وسلم في 50 مسجد عقب صلاة العصر يوم الخميس من كل أسبوع وإقامة الدروس اليومية عصرًا من الأحد إلى الخميس بجميع المساجد.



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