الأحد 23 فبراير 2025
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رياضة

تذكرتي تعلن فتح باب الحجز لمباريات الجولة الـ16 من الدوري المصري

تذكرتي، فيتو
تذكرتي، فيتو

الدوري المصري، أعلنت شركة تذكرتي المسئولة عن تذاكر مباريات الدوري المصري الممتاز، عن فتح باب الحجز لتذاكر مباريات الجولة السادسة عشر من دوري نايل.

موعد انطلاق مباريات الجولة ال١٦

وتنطلق مباريات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز، يوم الأربعاء المقبل، على أن وتختتم مواجهات هذه الجولة يوم الجمعة المقبل ٢٨ فبراير 

موعد مباراة بيراميدز أمام طلائع الجيش في الدوري المصري 


ويلتقي فريق بيراميدز ونظيره طلائع الجيش في الـ 7 مساء اليوم الأحد باستاد الدفاع الجوي ضمن لقاءات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

 

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز وطلائع الجيش 

ومن المقرر أن تنقل مباراة بيراميدز وطلائع الجيش عبر شاشة قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

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