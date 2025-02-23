وزير الاسكان: مبادرة «بيتك فى مصر» فرصة للمصريين بالخارج للاستثمار والسكن

أعلن المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فتح باب التقديم رسميا لمبادرة بيتك فى مصر للمصريين العاملين بالخارج.

وقال، الشربيني خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا بمقر الوزارة للإعلان عن تفاصيل المبادرة، إن المبادرة استجابة للمواطنين العاملين بالخارج لتملك وحدات سكنية فى أكثر المشروعات تميزا بالمدن الجديدة، لافتا إلى أن المبادرة فرصة للاستثمار والاستقرار للمواطنين العاملين بالخارج.

وأشار إلى أن المبادرة تضم أكثر من 5 ألاف وحدة سكنية تناسب مختلف الشرائح من المصريين بالخارج، سواء الراغبين فى الاستثمار أو السكن، مشيرا إلى أن الوحدات بتصميمات عصرية وكاملة المرافق.

وأوضح أن المشروعات المطروحة تضم 9 مدن جديدة، وجميع الوحدات تسليم فوري أو بحد أقصى عام، وخصومات تتراوح ما بين 3 و10% وأنظمة سداد مرنة تصل لـ10 سنوات.

وأكد على أن موقع بيتك فى مصر هو الأول من نوعه ويتيح المواطنين لمعاينة الوحدات السكنية المطروحة، ونسعى لتوفير فرص استثمارية مناسبة للمواطنين العاملين بالخارج.

وكشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تفاصيل التقديم وحجز وحدات المرحلة الأولى لمبادرة بيتك في مصر للعاملين بالخارج والتي تضم أكثر من 5 آلاف وحدة بمساحات مختلفة وفى 13 مشروعًا بالمدن الجديدة.

حجز وحدات بيتك في مصر للمصريين بالخارج

ويتم حجز وحدات بيتك في مصر للمصريين بالخارج إلكترونيًّا ويضم شققًا وفيلات بمساحات متنوعة والسداد بالدولار.

تفاصيل وحدات بيتك في مصر للمصريين بالخارج

وتضم المرحلة الأولى قائمة مشروعات متنوعة وهي كالتالي:

-مشروع "أرابيسك" بمحافظة القاهرة بمساحات وحدات تبدأ من 125 مترا مربعا وحتى 179 مترا مربعا.

-مشروع الحى السكنى الثالث R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة بمساحات وحدات تبدأ من 114 مترا مربعا وحتى 173 مترا.

- مشروع الحى السكنى الخامس "جاردن سيتي الجديدة" بالعاصمة الإدارية بمساحات وحدات تبدأ من 79 مترا مربعا وحتى 344 مترا مربعا.

-مشروع "مدينتى" بالقاهرة الجديدة بمساحات وحدات تبدأ من 96 مترا مربعا وحتى 178 مترا مربعا.

-مشروع فالى تاورز إيست بالعبور الجديدة بمساحات وحدات تبدأ من 89 مترا مربعا وحتى 116 مترا مربعا.

- مشروع "صبا " بمدينة 6 أكتوبر بمساحات وحدات تبدأ من 95 مترا مربعا وحتى 141 مترا مربعا.

- مشروع "فالي تاورز" بـمدينة حدائق أكتوبر بمساحات من 95 مترا مربعا وحتى 101 متر مربع.

- مشروع Bliss Gates بالشيخ زايد بمساحات وحدات تبدأ من 80 مترا مربعا وحتى 220 مترا مربعا.

- مشروع الأبراج الشاطئية Beach Front بالعلمين الجديدة بمساحات وحدات ودوبليكس تبدأ من 215 مترا مربعا وحتى 678 مترا مربعا. -مشروع الحى اللاتينى بالعلمين الجديدة بمساحات وحدات تبدأ من 95 مترا مربعا وحتى 250 مترا مربعا.

-مشروع "زاهية" بمدينة المنصورة الجديدة ويضم فيلات "مودرن وكلاسيك" بمساحات تبدأ من 360 مترا مربعا وحتى 504 أمتار مربع.

وحدات بيتك في مصر للمصريين بالخارج

وتتاح "الوحدات ـ والفيلات السكنية" بأنظمة تشطيب فاخرة، على مستوى مختلف المشروعات.

وانتهت وزارة الإسكان بكافة أجهزتها التابعة وفى مقدمتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من عقد اتفاق مع بنك مصر لتحديد وسائل الدفع الإلكتروني عن بُعد بما يضمن سهولة الإجراءات وتأمين وسلامة انتقال الأموال.

ويتم سداد قيمة الوحدات السكنية والدفعات المقدمة للحجز "بالدولار الأمريكي" أمام مختلف شرائح المصريين المقيمين بالخارج، وحرصت الوزارة على توفير كافة التسهيلات التى تُمكن الجميع من الاستفادة بالفرص الاستثنائية المعروضة خلال المرحلة الراهنة.

والطرح السكني الجديد يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية التي تؤكد ضرورة إتاحة كافة فرص الاستثمار العقاري لأبناء الوطن بالخارج وتوفير ميزات تنافسية وتيسير كافة الإجراءات التعاقدية وطرح آليات دفع ميسرة.

واطلعت الوزارة على كافة تفضيلات ومطالب المصريين بالخارج، وتطرح المرحلة الأولى متضمنة فرصًا متميزة بالوحدات السكنية التي تناسب وتلبي كافة احتياجات الشرائح المختلفة.

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