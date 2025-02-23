الأحد 23 فبراير 2025
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الإسكان تتيح جولة افتراضية للحي اللاتيني بالعلمين الجديدة ضمن مبادرة «بيتك في مصر»

الحي اللاتيني
الحي اللاتيني

أتاحت  وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لأول مرة جولة افتراضية في شقق الطرح الجديد من مبادرة "بيتك في مصر" للمواطنين العاملين بالخارج.

وتطرح الوزارة أكثر من 5 آلاف وحدة بحوالي 12 مشروعا مختلفا، وتطرح بالعلمين الجديدة وحدات بمشروع الحى اللاتينى بالعلمين الجديدة بمساحات وحدات تبدأ من 95 مترا مربعا وحتى 250 مترا مربعا، ويضم الطرح 414 وحدة سكنية بالحي اللاتيني بتشطيب كامل والتسليم خلال نهاية سبتمبر المقبل.

ومشروع "الحي اللاتيني" يقع جزء منه بالمنطقة الشاطئية، وجزء آخر بالمنطقة الجنوبية، والمشروع مُقام على مساحة تقترب من 400 فدان، وينقسم إلى 6 مناطق تتكون من 65 مجمعًا سكنيًا، بعدد 207 عمارات سكنية بإجمالي عدد 10597 وحدة سكنية.

ولإجراء جولة افتراضية بوحدات الحي اللاتيني من الرابط هنا
يعد الحى اللاتينى بمدينة العلمين الجديدة واحدًا من أرقى أحياء المدينة الواعدة المستوحى من الطراز الكلاسيكي القديم، ويعتبر أحد المشروعات التي تم تطويرها خصيصًا لمحبي الرفاهية والحياة الهادئة، فهو مشروع سياحي متكامل صُمم للباحثين عن مكان مميز يوفر سُبُل متعددة للراحة والحياة.يطل المشروع على ساحل البحر الأبيض المتوسط وخليج رشيد، وتتمتع جميع الوحدات بإطلالات خلابة على البحر ما يتيح لقاطنيه الاستمتاع بالأجواء الرائعة.

ويقع الحي اللاتيني في منطقة كاملة الخدمات بالإضافة إلى قربه من أهم معالم مدينة العلمين وتتوافر بالمشروع مجموعة من الخدمات، أبرزها، ممشى الحى اللاتينى على البحيرة والذي يضم مساحات خضراء ومناطق ترفيهية ومناطق تجارية ومدارس وجامعات وخدمات طبية.

وبيتك فى مصر مبـــادرة جديـــدة أطلقتهـــا وزارة الإســـكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتعـــاون مـــع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج تلبيـــة لمطالـــب المصريين بالخـــارج بتوفيـــر آليـــة تمكنهم من شـــراء وحـــدات ســـكنية بأهـــم المشـــروعات العقاريـــة وأكثرهـــا تميزًا بغرض الاســـتثمار أو الاســـتقرار. اختـــارت وزارة الإســـكان أفضـــل المواقـــع الاســـتثمارية بمشـــاريع المبـــادرة بوحـــدات جاهـــزة للتســـليم الفـــوري وبحـــد أقصـــى نهايـــة 2025. ﻋﺪد اﻟﻮﺣﺪات ﺑﺎﻟﻤﺒﺎدرة ﻳﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ 5055 وﺣﺪة ﺳﻜﻨﻴﺔ وﻓﻴﻼ، ﻓﻲ ﻣُﺪن: اﻟﻌﻠﻤﻴﻦ اﻟﺠﺪﻳﺪة، واﻟﻌﺎﺻـﻤـﺔ الإدارﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة، واﻟﻤﻨﺼﻮرة اﻟﺠﺪﻳﺪة، واﻟﺴﺎدس ﻣﻦ أﻛﺘﻮﺑﺮ، وحدائق أكتوبر، واﻟﺸﻴﺦ زاﻳﺪ، وﺳﻮر ﻣﺠﺮى اﻟﻌﻴﻮن، واﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﺠﺪﻳﺪة، واﻟﻌﺒﻮراﻟﺠﺪﻳﺪة.

الإجراءات وتأمين وسلامة انتقال الأموال

وانتهت  وزارة الإسكان بكافة أجهزتها التابعة وفي مقدمتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من عقد اتفاق مع بنك مصر لتحديد وسائل الدفع الإلكتروني عن بُعد بما يضمن سهولة الإجراءات وتأمين وسلامة انتقال الأموال، حيث يتم سداد قيمة الوحدات السكنية والدفعات المقدمة للحجز "بالدولار الأمريكي" أمام مختلف شرائح المصريين المقيمين بالخارج، وحرصت الوزارة على توفير كافة التسهيلات التي تُمكن الجميع من الاستفادة بالفرص الاستثنائية المعروضة خلال المرحلة الراهنة.

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